Κίνα: Κομβικός ο ρόλος της πράσινης μετάβασης στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Κίνα εξακολουθεί να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέτοντας ψηλά τον πήχη στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 31 Ιουλίου, το πρώτο εξάμηνο του 2025 το 91,5% της νέας εγκατεστημένης παραγωγικής ισχύος στην χώρα προήλθε από ανανεώσιμες πηγές.

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, η νέα εγκατεστημένη ισχύς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κίνα έφτασε τα 268 εκατομμύρια κιλοβάτ, σημειώνοντας σχεδόν διπλασιασμό σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας της Κίνας (NEA).

Σημαντική αύξηση στη συνολική ισχύ των ανανεώσιμων

Έως το τέλος Ιουνίου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήλθε στα 2,16 δισεκατομμύρια κιλοβάτ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 30,6%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί πλέον στο 59,2% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ενέργειας στην Κίνα, επισημαίνοντας το ρυθμιστικό και οικονομικό βάθος της στροφής της χώρας προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

