CNN: Η Αθήνα η πιο θερμή πόλη της Ευρώπης με εκατομμύρια τουρίστες - «Αγκάθι» η διατήρηση δροσιάς

Η Αθήνα ήταν πάντα ζεστή το καλοκαίρι, αλλά ποτέ στα σημερινά επίπεδα, τονίζεται σε δημοσίευμα του CNN. Είναι η πιο ζεστή πρωτεύουσα στην ηπειρωτική Ευρώπη, και σημείωσε ρεκόρ ζέστης το 2024, μια κατάσταση που γίνεται το νέο φυσιολογικό. Η Μεσόγειος στο σύνολό της θερμαίνεται ταχύτερα σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, υπογραμμίζει το CNN.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι, λένε ότι η Αθήνα προβλέπεται να υποδεχτεί φέτος 10 εκατομμύρια επισκέπτες σημειώνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται πως όσοι φτάσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη πιο ακραίες θερμοκρασίες, όπως προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Η κατάσταση έχει εγείρει υπαρξιακά ερωτήματα για την Ελλάδα και τη σχέση της με τους επισκέπτες των οποίων η καταναλωτική δύναμη βοήθησε τη χώρα να βγει από την οικονομική κρίση αναφέρει το CNN. Αυξημένος τουρισμός σημαίνει αυξημένη πίεση στους λιγοστούς υδάτινους πόρους και υποδομές. Σημαίνει επίσης πληθωρισμό. Ωστόσο, μέσα στον φόβο, υπάρχει σίγουρα ελπίδα — και συνειδητοποίηση ότι η χώρα πρέπει να προσαρμοστεί ή να αντιμετωπίσει καταστροφικές συνέπειες, επισημαίνεται στο εν λόγω δημοσίευμα.

Για τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, «η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας είναι θέμα επιβίωσης». Η διαχείριση αυτών των υψηλών θερμοκρασιών παράλληλα με την αύξηση των τουριστών το καλοκαίρι έχει γίνει προτεραιότητα.

Βραχυπρόθεσμα, αυτό σημαίνει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τον καύσωνα και παρακολούθηση δεδομένων θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο, συνδυαστικά με σιντριβάνια, κλιματιζόμενα κέντρα ψύξης και σκιερά «πάρκα τσέπης». Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν τους επισκέπτες που αντιμετωπίζουν δυσφορία, αναφέρει το CNN.

«Οι τουρίστες συχνά υποτιμούν τη ζέστη, ειδικά εκείνοι από ψυχρότερα κλίματα», λέει η Ίρις Πλαϊτάκης, ξεναγός που επισκέπτεται τακτικά την Ακρόπολη. «Δεν σκέφτονται να φορέσουν καπέλα ή να φέρουν αρκετό νερό. Είστε πολύ πιο εκτεθειμένοι στον ήλιο και ζεσταίνεστε εκεί λόγω του υψηλότερου υψομέτρου και της έλλειψης δέντρων και σκιάς.»

Η υπερβολική ζέστη είναι απίστευτα επικίνδυνη. «Οι καύσωνες ευθύνονται για περισσότερο από το 80% των θανάτων που προκαλούνται από καιρικά και κλιματικά φαινόμενα στην Ευρώπη», λέει η Ine Vandecasteele, ειδικός στην αστική προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Μακροπρόθεσμα, η Αθήνα αντιμετωπίζει την πρόκληση της αναμόρφωσης μιας πόλης με ζέστη και περιορισμένους χώρους πρασίνου – είναι μια από τις λιγότερο πράσινες πόλεις στην Ευρώπη και η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη μετά το Παρίσι. Η Ελλάδα, και ειδικότερα η Αθήνα, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους ηλικιακά πληθυσμούς στην Ευρώπη, έναν πληθυσμό που κινδυνεύει από την υπερβολική ζέστη, υπογραμμίζει το CNN.

Το 2021, η πόλη έγινε η πρώτη στην Ευρώπη που διόρισε έναν «Υπεύθυνο Αντιμετώπισης Αστικής Υπερθέρμανσης» (chief heat officer) για να προωθήσει και να συντονίσει στρατηγικές προσαρμογής και ανθεκτικότητας, καθώς άρχισε να εστιάζει σε λύσεις βασισμένες στη φύση για τη μείωση του φαινομένου του θερμικού νησιού.

«Σε περίπου ένα χρόνο φυτέψαμε 7.000 δέντρα, κάτι που είναι δύσκολο σε μια τόσο πυκνοδομημένη πόλη. Θέλουμε ο αριθμός αυτός να φτάσει τα 28.000 σε τέσσερα χρόνια. Δημιουργούμε επίσης πράσινους διαδρόμους«, λέει ο Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων. «Η Αθήνα επανεξετάζει τις αστικές υποδομές, επανασχεδιάζει δρόμους και επιλέγει υλικά που απορροφούν τη θερμότητα».

Οι πρωτοβουλίες οικοδόμησης ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν τη δημιουργία λεπτομερών χαρτών καύσωνα που επιτρέπουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία ενός μικροδάσους, του πρώτου στην Ελλάδα, στην Κυψέλη, την πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Ευρώπης.

«Ο στόχος είναι να μειωθούν οι αντιληπτές θερμοκρασίες κατά 5 βαθμούς Κελσίου μέσα σε πέντε χρόνια, δημιουργώντας στοχευμένα μικροκλίματα», λέει ο Δούκας.

Στο καταπράσινο προάστιο του Χαλανδρίου, η αναμόρφωση ενός ρωμαϊκού υδραγωγείου του δεύτερου αιώνα και η άρδευση χώρων πρασίνου έχει τραβήξει την προσοχή. «Το υδραγωγείο μεταφέρει νερό που διαφορετικά θα πήγαινε χαμένο», λέει ο διευθυντής του έργου Χρήστος Γιοβανόπουλος. «Όταν οι νέοι αγωγοί τεθούν σε λειτουργία αυτό το καλοκαίρι, θα εξοικονομούμε 80.000-100.000 κυβικά μέτρα ετησίως».

Ώρα να σπάσει λίγο μπετόν

Βαριά χτισμένη και καλυμμένη με γκράφιτι, η σύγχρονη Αθήνα μοιάζει ελάχιστα με την ειδυλλιακή τοποθεσία που οι άνθρωποι επέλεξαν να εγκατασταθούν πριν από χιλιετίες. Τότε πρόσφερε εγγύτητα τόσο στα βουνά όσο και στη θάλασσα, ένα ήπιο κλίμα, κατάφυτους και άφθονους πόρους και ρέοντα ποτάμια - τα ίδια ποτάμια που σκυροδέτησαν κατά τη διάρκεια της ταχείας αστικοποίησης τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 για να κατασκευαστούν αυτοκινητόδρομοι, γράφει το CNN

Και μέρος αυτού του σκυροδέματος θα πρέπει τώρα να φύγει, λέει ο Juanjo Galan, αναπληρωτής καθηγητής πολεοδομικού σχεδιασμού στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια της Ισπανίας, ο οποίος είδε την πόλη του να περνά σε μια «πράσινη επανάσταση» και μάλιστα να διακρίνεται ως Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2024 για τα επιτεύγματά της στην πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα.

«Στην Ισπανία, λέμε ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις μερικά αυγά», λέει ο Galan. «Όπως η Βαλένθια, η Αθήνα θα πρέπει να σπάσει λίγο σκυρόδεμα, να επενδύσει σε πράσινες υποδομές και υλικά απορρόφησης θερμότητας. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά μπορεί να γίνει».

Ένα μεγάλο έργο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η επανασύνδεση της Αθήνας με τη θάλασσα που ορίζει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN.

Με τα μαγευτικά «αρχαία θαύματα» και τα γραφικά σοκάκια με άρωμα γιασεμιού στο ιστορικό της κέντρο, είναι εύκολο για τους επισκέπτες να ξεχάσουν ότι η Αθήνα είναι πραγματικά πολύ κοντά στην ελληνική ακτή και σε πολλούς όμορφους κολπίσκους και παραλίες, σημειώνει το CNN.

Απόδραση στη Ριβιέρα

Οι Αθηναίοι το ήξεραν πάντα αυτό, καθώς συχνά πήγαιναν έξω από την πόλη για να δροσιστούν. Και τώρα η πόλη τους ακολουθεί το αυτό το παράδειγμα ανανεώνοντας μια περιοχή που πρόσφατα ονομάστηκε The Athens Riviera. Είναι επίσης το σημείο όπου πραγματοποιείται η μεγαλύτερη μεταμόρφωση σε σχέση με το αστικό πράσινο της χώρας στο Ελληνικό. Η ιδιωτική ανάπτυξη 600 στρεμμάτων θα περιλαμβάνει τον πρώτο ουρανοξύστη της Ελλάδας - τον Πύργο Riviera 50 ορόφων, ο οποίος θα στεγάζει πολυτελή διαμερίσματα με θέα στη θάλασσα. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. Προβλέπεται να γίνει η μεγαλύτερη περιοχή πρασίνου στην Αθήνα και ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα στον κόσμο και αναμένεται να προσελκύει ένα εκατομμύριο τουρίστες ετησίως, αναφέρει το δημοσίευμα του CNN.

Ο ρόλος των τουριστών στο μέλλον της Αθήνας είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Από τη μια πλευρά, θεωρούνται ως πηγή ζωής. Από την άλλη πλευρά, οι Αθηναίοι ανησυχούν για τον αντίκτυπο του τουρισμού σε μια πόλη που αντιμετωπίζει και υπερβολική ζέστη, τονίζει το CNN και προσθέτει:

Οι τιμές των ακινήτων κατά μήκος της ακτής έχουν φτάσει στα ύψη, με πολλά αξιόλογα ακίνητα στην Αθήνα να βρίσκονται τώρα στα χέρια μεγάλων διεθνών επενδυτών και άλλα να έχουν μετατραπεί σε boutique ξενοδοχεία και παγκόσμιες αλυσίδες πολυτελείας. Αυτά τα ίδια ξενοδοχεία εγκαθιστούν κλιματισμό και πισίνες για να κρατούν τους επισκέπτες τους δροσερούς σε μια πόλη με ήδη εκτεταμένες παροχές ρεύματος και νερού.

Φωτιές και φόβοι

Πολλοί Αθηναίοι είναι ανήσυχοι για το καλοκαίρι που έρχεται, με επίσημες αναφορές για πτώση της στάθμης του νερού να εμφανίζονται τακτικά στις ειδήσεις, σημειώνει το CNN. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις εκτεταμένες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει το 40% των δασικών περιοχών γύρω από την πόλη σε λιγότερο από μια δεκαετία - οι φλόγες πυροδοτήθηκαν από παρόμοιες συνθήκες ανέμου που παρατηρήθηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και, όπως στο Λος Άντζελες, επιδεινώθηκαν από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Εν τω μεταξύ, με τον τουρισμό να εξακολουθεί να είναι βασικός οικονομικός μοχλός, η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να αξιοποιεί τον κλάδο «προσπαθώντας να μην καεί», υπογραμμίζει το δημοσίευμα και προσθέτει: «Και παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα και η υπόλοιπη χώρα, οι τουρίστες αναμένεται να συνεχίζουν να πηγαίνουν. Ένα ρεκόρ 36 εκατομμυρίων τουριστών πήγαν το 2024, πάνω από το τριπλάσιο του πληθυσμού της χώρας. Αναλυτές αναφέρουν ότι ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια έως το 2030.»

«Οι άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να κατανοήσουν και να βιώσουν το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, για να δουν πού περπάτησαν ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας, πού έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες», λέει η ξεναγός Πλαιτάκης. «Αυτό δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Και πάντα θα φέρνει κόσμο στην Αθήνα.»

