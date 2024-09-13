Εγκατέλειψαν άρρωστο γαϊδουράκι 30 ετών στην Καλαμάτα

Ακόμη μια πράξη αναλγησίας σε βάρος ανυπεράσπιστου ζώου, έρχεται «στο φως της δημοσιότητας», αυτή τη φορά από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με ανάρτηση από τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας στο facebook, γαϊδουράκι βρέθηκε εγκαταλελειμμένο πριν λίγα εικοσιτετράωρα στην περιοχή.

Όπως περιγράφει, είναι θηλυκό γαϊδούρι, 30 ετών, ανήμπορο, υποσιτισμένο και παρατημένο στην τύχη του.

Προφανώς, λόγω ηλικίας δε χρησίμευε σε κάτι πια, παρατηρεί στην ανάρτησή του ο Όμιλος ενημερώνοντας πως το άτυχο ζωάκι εξέτασε κτηνίατρος, χρειάζεται φάρμακα και τροφή και θα γίνει προσπάθεια να λάβει την απαραίτητη φροντίδα που χρειάζεται για να ανακάμψει.

Ο Ιππικός Ομιλος ανέλαβε τη φιλοξενία του προς το παρόν μέχρι να βρεθεί κάτι μόνιμο και ασφαλές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.