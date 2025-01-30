Αυστραλία: Η εξάρτηση από τον άνθρακα υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο ιστορικά σε τριμηνιαία βάση

Η παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα στην Αυστραλία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο του 2024, με το καύσιμο αυτό να εισφέρει λιγότερο από το 50% της εθνικής παραγωγής ρεύματος τη συγκεκριμένη περίοδο, ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος εποπτικός φορέας.

Η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά πλαίσια επέτρεψε να μειωθεί το μερίδιο της παραγωγής με καύση άνθρακα κάτω από το 50% του συνόλου της από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο του 2024, εξήγησε ο AEMO (Australian Energy Market Operator, φορέας αντίστοιχος του ΔΕΔΔΗΕ) στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Παράλληλα, η παραγωγή ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά πλαίσια εγκατεστημένα σε οροφές κτιρίων αυξήθηκε σε 18% και αυτή από ειδικές εγκαταστάσεις («φάρμες») κατά 9% το τέταρτο τρίμηνο, φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ.

Την περίοδο αυτή, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έφθασε το 46% του ενεργειακού μείγματος της Αυστραλίας, φθάνοντας στην κορύφωση την 7η Νοεμβρίου 2024, όταν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα έφθασε το 75,6%.

Η Αυστραλία, χώρα που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς άνθρακα, έχει δεσμευτεί να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως το 2050.

Η χώρα παραμένει πάντως ανάμεσα στους κυριότερους εξαγωγείς άνθρακα και φυσικού αερίου στην υφήλιο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Σε παγκόσμια κλίμακα, περίπου το ένα τρίτο του ηλεκτρισμού που καταναλώνει η ανθρωπότητα παράγεται με την καύση άνθρακα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ). Η ζήτηση για αυτό το ορυκτό καύσιμο, το οποίο συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, έσπασε ρεκόρ το 2022.

Με βάση τους υπολογισμούς του ΔΟΕ, για να μειωθούν στο μηδέν οι εκπομπές CO2 ως τα μέσα του αιώνα, θα έπρεπε να σταματήσει όλη η παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα χωρίς δέσμευση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040.

