Ένα πανέμορφο φυτό που απειλείται με εξαφάνιση, γνωστό και ως «λουλούδι πτώμα», λόγω της δυσοσμίας του, εκτίθεται στην Αυστραλία, με χιλιάδες ανθρώπους να το επισκέπτονται.

Το φυτό titan arum, που φιλοξενείται στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Σίδνεϊ, ανθίζει μόνο μία φορά κάθε λίγα χρόνια, για μόλις 24 ώρες.

Το σπάνιο αυτό φυτό όσο όμορφο είναι, τόσο απαίσια μυρίζει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η μυρωδιά του περιγράφεται ως συνδυασμός «βρώμικων καλτσών, καυτής γατοτροφής και σάπιας σάρκας πόσουμ».

Το λουλούδι – πτώμα παρακολουθούν και σε live streaming θεατές από όλο τον κόσμο για να μην χάσουν την στιγμή που θα ανθίσει.

Ο Τζον Σίμον, διευθυντής κηπουρικής συνέκρινε το θέαμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, λέγοντας ότι «15.000 άνθρωποι πέρασαν από τις πύλες πριν καν ανοίξει το λουλούδι».

«Αυτό το λουλούδι είναι περίπου 10 ετών. Το αποκτήσαμε από τους συναδέλφους μας στον Βοτανικό Κήπο του Λος Άντζελες σε ηλικία τριών ετών και το φροντίζουμε τα τελευταία επτά χρόνια», δήλωσε στο BBC. «Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που δούμε την πρώτη άνθιση του είδους, μετά από 15 χρόνια», τόνισε.

Το βρωμερό και πανέμορφο λουλούδι ξεκίνησε δειλά δειλά να ανοίγει με τον κόσμο να περιμένει να δει με λαχτάρα την ομορφιά του. Όταν ανθίσει πλήρως θα ξεδιπλωθεί σαν μια καστανή ή βυσσινί «φούστα».

Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεδιπλώσει την ομορφιά του, εξού και το παγκόσμιο live streaming.

Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να βρεθεί μόνο στα τροπικά δάση της Σουμάτρας, στην Ινδονησία, όπου είναι γνωστό ως bunga bangkai - ή «λουλούδι - πτώμα» στα ινδονησιακά.

Η επιστημονική του ονομασία είναι Amorphophallus titanum, η οποία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και σημαίνει «γιγάντιο παραμορφωμένο πέος», σύμφωνα με το BBC.

Όταν είναι σε άνθηση, ο μακρύς κίτρινος πυρήνας του φυτού εκπέμπει μια έντονη οσμή, που συχνά συγκρίνεται με τη μυρωδιά της σάπιας σάρκας, για να ξεγελάσει τα έντομα και να νομίζουν πως είναι σάπιο κρέας.

Μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 3 μέτρα και να ζυγίζει έως και 150 κιλά!

Το πανέμορφο αυτό λουλούδι κινδυνεύει με εξαφάνιση λόγω της αποψίλωσης των δασών και δεν μπορεί να καλλιεργηθεί.

Πηγή: skai.gr

