Αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τον παγκόσμιο τουρισμό κατά την τελευταία δεκαετία διαπιστώνει μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Communications».

Οι ερευνητές μελέτησαν δεδομένα από το 2009 ως το 2020 από 175 χώρες. Διαπίστωσαν ότι οι εκπομπές από τον παγκόσμιο τουρισμό αυξήθηκαν κατά 3,5% ετησίως, φθάνοντας σε 5,2 γιγατόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα το 2019. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό ισοδυναμεί με το 8,8% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή με πέντε φορές τις ετήσιες εκπομπές της Γαλλίας. Μάλιστα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω του τουρισμού αυξάνονται περισσότερο από δύο φορές ταχύτερα σε σχέση με τις παγκόσμιες εκπομπές.

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης αξιοσημείωτες διαφορές στις κατά κεφαλήν εκπομπές λόγω του τουρισμού, καθώς οι 20 χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Κίνας και Ινδίας, συνεισφέρουν τα τρία τέταρτα του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα.

Τα ευρήματα, επισημαίνουν οι επιστήμονες, αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής για την ευθυγράμμιση του τουριστικού τομέα με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-54582-7

Πηγή: skai.gr

