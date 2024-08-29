Οι άνευ προηγουμένου πυρκαγιές στον Καναδά το 2023, εκτόξευσαν τη χώρα στην πρώτη τετράδα των χωρών του κόσμου με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, αποκαλύπτει επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη.

Την περασμένη χρονιά ξέσπασε στη χώρα μεγάλος αριθμός πυρκαγιών με διάρκεια, γεγονός που είχε συνέπεια 150 εκατομμύρια στρέμματα - το 4% του συνόλου των δασικών εκτάσεων - να μετατραπούν σε αποκαΐδια και να αναγκαστούν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους πάνω από 200.000 άνθρωποι.

Εξετάζοντας δορυφορικά δεδομένα για την παρουσία CO2 στις στήλες καπνού των πυρκαγιών που κράτησαν από τον Μάιο ως τον Σεπτέμβριο του 2023, επιστήμονες υπολόγισαν ότι εκλύθηκαν 2.371 μεγάτονοι CO2 και μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

Ο Καναδάς ανέβηκε έτσι από την ενδέκατη στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, πίσω μόνο από την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ινδία.

Υπό αμφισβήτηση η μελλοντική δυνατότητα των δασών της χώρας να αιχμαλωτίζουν το CO2

Οι συντάκτες της έρευνας προειδοποιούν πως ο θερμός και ξηρός καιρός που ευνόησε την εκδήλωση των πυρκαγιών θα γίνει κανόνας ως το 2050 και ενδέχεται να οδηγήσει σε «αύξηση» τις φωτιές. Γεγονός που «εγείρει το ερώτημα αν οι δυνητικά συχνότερες και σφοδρότερες πυρκαγιές τις δεκαετίες που έρχονται θα μειώσουν τη δυναμικότητα των καναδικών δασών να αποτελούν δεξαμενές CO2», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπρένταν Μπερν, ο κυριότερος συντάκτης της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature.

Τα καναδικά βορινά δάση, αχανής έκταση από τον Ειρηνικό Ωκεανό ως τον Ατλαντικό Ωκεανό, κατακρατούν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Γενικά, μόνο όταν η βλάστηση των καμμένων δασών αναγεννάται, έπειτα από δεκαετίες, απορροφάται ξανά το CO2 που εκλύθηκε.

Η αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των πυρκαγιών, που συνδέονται με τις ξηρασίες σε κάποιες περιοχές, μπορεί να επιβραδύνει την αναγέννηση των δασών και άρα «την απορρόφηση άνθρακα», σύμφωνα με τη μελέτη.

Ο Καναδάς θα χρειαστεί να μειώσει το εγκεκριμένο επίπεδο εκπομπών με την καύση ορυκτών καυσίμων προκειμένου να «αντισταθμίσει τη μείωση της απορρόφησης (διοξειδίου του) άνθρακα από τα δάση», σημειώνεται στο κείμενο.

Η καναδική κυβέρνηση δέχθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού να μειώσει ως το 2030 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40 ως 45% σε σύγκριση με το 2005.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα συνέβαλε στην υπερθέρμανση του πλανήτη κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων δασικών πυρκαγιών υπερδιπλασιάστηκε σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Ecology & Evolution.

Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών στον Καναδά δεν έχει τόσο τρομακτική πορεία μέχρι στιγμής φέτος, μολαταύτα έχει πλήξει σκληρά κάποιες περιοχές, ιδίως την τουριστική πόλη Τζάσπερ, που καταστράφηκε εν μέρει τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

