Αντικείμενο μελέτης, το βίαιο σεξ του καρχαρία- Γιατί δαγκώνουν τα θηλυκά

Ίσως, το πιο τρομακτικό πλάσμα του ωκεανού που έρχεται να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμού αιμοβόρου αρπακτικού όχι μόνο σε σχέση με το κυνήγι της λείας τους αλλά ακόμη και σε ό, τι αφορά τη διαιώνιση του είδους του.

Ερευνητές, σύμφωνα με την Daily Mail διαπίστωσαν ότι οι καρχαρίες μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνοι για τους συντρόφους τους αφού σχετικό ανατριχιαστικό βίντεο αποκαλύπτει πως τα αρσενικά προκαλούν φρικτούς τραυματισμούς στα θηλυκά, αρπάζοντας τα με τα δόντια τους ενώ προσπαθούν να ζευγαρώνουν.

Η, κατά πολλούς κλισέ φράση «η αγάπη πονάει» έρχεται να περιγράψει την πραγματικότητα όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή των συγκεκριμένων αρπακτικών που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή βιαιότητα.

Οπως εξηγούν οι ειδικοί, προκειμένου να ζευγαρώσουν, οι καρχαρίες πρέπει να πιέσουν τις κοιλιές τους ενώ το αρσενικό διεισδύει στο θηλυκό.

Αυτή είναι μια αρκετά απλή διαδικασία για μικρότερα, πιο ευκίνητα είδη.

Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι καρχαρίες συχνά αγωνίζονται για να βολευτούν σε αυτή τη στάση με αποτέλεσμα να δαγκώνουν βίαια τα πτερύγια ή τα βράγχια του θηλυκού για να κρατηθούν στη θέση τους, προκαλώντας του βαθιά κοψίματα.

Πηγή: skai.gr

