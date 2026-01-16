Μία ερευνητική ομάδα στη Λατινική Αμερική τόλμησε προ μηνών να βαδίσει βαθιά μέσα στα δάση του Αμαζονίου, έχοντας σαφέστατες ενδείξεις ότι εκεί μέσα ζει μία πρωτόγονη φυλή.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να συλλέξουν οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο σε κάθε περίπτωση εντυπωσιάζει. Οι εικόνες από τους ανθρώπους της φυλής του Αμαζονίου, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν όταν είδαν τους «πολιτισμένους», έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Άν και οι νεαροί κατά βάση άνδρες της φυλής είχαν μάλλον βγει για κυνήγι, καθώς κρατούσαν αιχμηρά κοντάρια, δεν έδειξαν επιθετική συμπεριφορά, παρά μόνο μία μικρή ανησυχία στην αρχή. Παρά το ότι είδαν καραμπίνες και μεγάλες φωτογραφικές μηχανές, ογκώδη αντικείμενα στα χέρια των «πολιτισμένων», δεν φοβήθηκαν, παρά μόνο κατέβασαν τα κοντάρια τους και απλά παρακολουθούσαν. Στο παρελθόν, ερευνητικές ομάδες έχουν δεχθεί επιθέσεις από πρωτόγονους, γεγονός που έχει αποθαρρύνει τη συνέχεια των ερευνών.

Τους πρωτόγονους και τους πολιτισμένους ανθρώπους χώριζε ένας μικρός παραπόταμος του Αμαζονίου, αλλά δεν κανείς δεν πλησίασε παραπάνω. Ενδιαφέρον έχει το ότι πάνω από τους ανθρώπους της φυλής, πετούσε ένα σμήνος από πεταλούδες, σαν να ήταν το πέπλο τους.

Στην ερευνητική ομάδα υπήρχε και ένας ντόπιος με γνώσεις από διαλέκτους φυλών του Αμαζονίου και κατάφερε μία μικρή συννενόηση. Οι πρωτόγονοι ζήτησαν μπανάνες, αλλά και τα ρούχα ενός ερευνητή. Πήραν τις μπανάνες και ζήτησαν περισσότερες, ενώ έλαβαν και ως «δώρο» ένα παντελόνι και ένα φανελάκι. Όλα αυτά με ένα κανό το οποίο έσπρωξε η ερευνητική ομάδα προς την άλλη όχθη.

Στη συνέχεια, ένας ερευνητής σήκωσε τα χέρια και άρχισε να κάνει κινήσεις, τις οποίες μιμούνταν οι πρωτόγωνοι. Όλα έδειχναν ότι υπήρχε κάποιους είδους συννενόηση.

Η ερευνητική ομάδα αποχώρησε για να επιστρέψει την επόμενη μέρα. Ωστόσο, φαίνεται πως οι άνθρωποι της φυλής έκαναν τη... σύσκεψή τους και αποφάνθηκαν πως οι μπανάνες που δέχθηκαν ήταν αρκετές. Επιτέθηκαν με βέλη στην αντιπροσωπεία της ομάδας που προσπάθησε με το κανό να πλησιάσει για μία πιο κοντινή επαφή κι εκεί έληξε η αποστολή, με ένα πληγωμένο μέλος να επιστρέφει με «λάφυρο» ένα βέλος δύο μέτρων καρφωμένο στα πλευρά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.