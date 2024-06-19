Ηλεκτρικά Ταξί: Συνεργασία τριών φορέων με στόχο την πιο γρήγορη μετάβαση

Ρεπορτάζ: Μαριαλενή Τσουβελεκίδη

Η μετάβαση σε ηλεκτρικά πράσινα ταξί, που θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής, αναμένεται να πάρει νέα ώθηση μετά τη συντονισμένη πρωτοβουλία των ZAP Taxi Club, της FREENOW και της Εθνικής Leasing.

Ειδικότερα, η ZAP A.E., εταιρεία που δημιουργήθηκε από τη SirecEnergy, αναπτύσσει ένα νέο δίκτυο ταχείας φόρτισης στην Αττική, αποκλειστικής χρήσης για τα ηλεκτρικά ταξί, μέλη του ZAP Taxi Club. Τα συγκεκριμένα ταξί μπορούν να τα αποκτήσουν οι ενταγμένοι στην πλατφόρμα της FREENOW, ιδιοκτήτες άδειας ταξί, αποσύροντας το παλαιό συμβατικό τους όχημα, με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από την Εθνική Leasing, έχοντας πλήρη κάλυψη συντήρησης οχήματος, ασφάλισης και απαιτούμενης ενέργειας.

Διστακτικοί οι οδηγοί ταξί - Αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εδώ και δύο χρόνια «τρέχει» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Πράσινα Ταξί» ύψους 40,01 εκατ. ευρώ που αφορά στην αντικατάσταση παλαιών, ρυπογόνων οχημάτων Ταξί, με νέα, αμιγώς ηλεκτρικά, μηδενικών εκπομπών. Το κράτος αναλαμβάνει επιδότηση 22.500 ευρώ για την απόσυρση του παλιού ταξί και την απόκτηση νέου ηλεκτρικού Ταξί.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στη συνέντευξη Τύπου των SirecEnergy, της FREENOW και της Εθνικής Leasing, «ο Προϋπολογισμός της δράσης «Πράσινα Ταξί» επαρκεί για την αντικατάσταση 1.770 παλαιών και ρυπογόνων ταξί με αμιγώς ηλεκτρικά, με υποχρεωτική προϋπόθεση την απόσυρση του παλαιού οχήματος. Το ύψος της επιδότησης είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς φτάνει έως το 40% - της προ ΦΠΑ - αξίας του ταξί, με τη μέγιστη συνολική ενίσχυση να ανέρχεται στις 22.500 ευρώ».

Ωστόσο, οι οδηγοί ταξί κάνουν πολύ διστακτικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει στους δρόμους της Αττικής 35 ηλεκτρικά ταξί και έχουν γίνει λιγότερες από 200 αιτήσεις με αποτέλεσμα να παραμένουν αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Ιωάννης Ξιφαράς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο πιθανός λόγος της διστακτικότητας, που παρατηρείται μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι η επιδότηση μπορεί να καθυστερήσει να εκχωρηθεί και ο οδηγός ταξί σκέφτεται ότι μέχρι τότε θα έχει βάλει όλο το ποσό αγοράς νέου αυτοκινήτου από την τσέπη του.

Πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα η διαδικασία - Τι είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Η Εθνική Leasing αναλαμβάνει να αγοράσει το αυτοκίνητο και συνάπτει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι υποχρεώνονται να πληρώσουν ένα καθορισμένο μηνιαίο μίσθωμα. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες των νέων ηλεκτρικών ταξί – μέλη πλέον του ZAP Taxi Club - ενταγμένοι στην πλατφόρμα της FREENOW, και συγκεκριμένα στον στόλο «Green Taxi», αυτόματα αποκτούν προτεραιότητα στο πρόγραμμα επιβράβευσης συνεργατών οδηγών της εταιρείας. Οι ιδιοκτήτες ταξί συμμετέχοντας στο ZAP Taxi Club και έχοντας εξασφαλίσει τη συντήρηση και την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους, καθώς και την άμεση πρόσβαση στο δίκτυο ταχείας φόρτισης της ZAP 24/7, επωφελούνται από την εξοικονόμηση τουλάχιστον 30% στο συνολικό κόστος λειτουργίας του ταξί και από τα υψηλότερα έσοδα λόγω προτεραιότητας διάθεσης των ηλεκτρικών οχημάτων στους επιβάτες, μέσω της πλατφόρμας της FREENOW.

O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στη συνέντευξη Τύπου του ZAP Taxi Club, δήλωσε ότι «Οι ιδιοκτήτες ταξί, μέσω της απόκτησης ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος, επωφελούνται από τα μηδενικά κόστη συντήρησης, την εξοικονόμηση τουλάχιστον 30% στο συνολικό κόστος λειτουργίας του ταξί τους, την άμεση πρόσβαση στο δίκτυο ταχείας φόρτισης της ZAP, και τα υψηλότερα έσοδα λόγω προτεραιότητας διάθεσης των ηλεκτρικών οχημάτων στους επιβάτες».

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας

Τι περιλαμβάνει το μηνιαίο μίσθωμα

Το μέσο μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται ενδεικτικά από 980 έως 1.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου που θα επιλεγεί, τα ετήσια χλμ και τα έτη μίσθωσης, και θα περιλαμβάνει το κόστος αυτοκινήτου, ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης πυρός και κλοπής, τακτική συντήρηση σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, κάλυψη βλαβών και φόρτιση στο δίκτυο ZAP για 250χλμ ανά ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιθώριο της Συνέντευξης Τύπου, ο ιδιοκτήτης του ταξί θα πληρώσει αρχικά το ποσό των 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα το αυτοκίνητο που έχει επιλέξει και στη συνέχεια όταν εκχωρηθεί η επιδότηση θα πληρώνει τα προαναφερθέντα ποσά.

Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει:

αξία αυτοκινήτου

ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης πυρός και κλοπής τακτική

συντήρηση σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία

κάλυψη όλων των έκτακτων βλαβών

φόρτιση στο δίκτυο ZAP ενέργειας = 45 KWh/ημέρα που καλύπτουν 250 χλμ την ημέρα

Για τους ενδιαφερόμενους υπάρχει δυνατότητα επιλογής οχημάτων από 7 συνεργαζόμενους κατασκευαστές (Skoda, Mercedes, VW, KIA, Hyundai, MG, BYD) και συμβολαίων 4ετίας ή 5ετίας με 100.000 και 75.000 χιλιόμετρα ανά έτος αντίστοιχα. Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνική Leasing, κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος, «αν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο διαφορετικής μάρκας από τις προαναφερθείσες θα μπορεί χωρίς κάποιο κώλυμα. Επίσης, περιλαμβάνονται και επταθέσια αυτοκίνητα».

Το δίκτυο φόρτισης - Που βρίσκονται οι 10 σταθμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιθώριο της Συνέντευξης Τύπου, μέχρι στιγμής έχουν επενδυθεί 10.000.000 για τους σταθμούς φόρτισης. Υπολογίζονται άλλα 50.000.000 για την αγορά των αυτοκινήτων. Ο στόχος είναι να μετατραπούν σε ηλεκτρικά 1000 ταξί συνολικά. Το δίκτυο φόρτισης μπορεί να καλύψει τη φόρτιση 1200 αυτοκινήτων. Ενώ η απόσβεση των χρημάτων αξιολογείται εντός τριών ετών.

Το δίκτυο φόρτισης αναπτύσσεται σήμερα σε 10 κεντρικά σημεία στην Αττική:

περιοχή Αεροδρομίου,

ΟΑΚΑ,

περιοχή Λιμένα Πειραιά,

Κέντρο Αθήνας,

σταθμός ΚΤΕΛ Κηφισού,

Βόρεια, Δυτικά και Νότια προάστια

Ο οδηγός ταξί θα μπορεί να κλείνει μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής ραντεβού για να βλέπει και τη διαθεσιμότητα ανά σταθμό, προκειμένου να πάει να φορτίσει το αυτοκίνητό του.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SIrecEnergy, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος: «Το 1ο σημείο φόρτισης θα παραδοθεί σε λειτουργία εντός του Ιουνίου, τα υπόλοιπα 9 μέχρι το τέλος του 2024 και θα παρέχουν τη δυνατότητα στα ηλεκτρικά ταξί να φορτίσουν μέσα σε 20 λεπτά».

Σε κάθε σημείο θα υπάρχουν:

Τουλάχιστον 3 διπλοί φορτιστές της Γερμανικής εταιρείας ADS-TEC πιστοποιημένοι από την PORSCHE

Υπέρ-υψηλής ισχύος (300KW) ο καθένας

Συνοπτικά κάποια θετικά και αρνητικά - Έχουν ανοίξει οι αιτήσεις

Στη μηνιαία μίσθωση περιλαμβάνεται ημερήσια φόρτιση 45 KWh, που καλύπτει 250 χλμ αν κάποιος θέλει να κάνει παραπάνω χιλιόμετρα θα πρέπει να καλύψει το ποσό ο ίδιος. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 20 λεπτά και πηγαίνει ανά αυτοκίνητο όχι ανά οδηγό. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα αυτοκίνητο ταξί έχει δύο οδηγούς, έχουν δικαίωμα για μια φόρτιση και την άλλη θα πρέπει να την πληρώσουν οι ίδιοι.

Οι οδηγοί προβλέπεται, ωστόσο, να έχουν όφελος από την προτεραιότητά τους στην εφαρμογή FREENOW. Αν για παράδειγμα, ένας δυνάμει επιβάτης καλέσει ταξί πρώτα θα δοθεί ευκαιρία στο ηλεκτρικό ταξί να πάει να τον παραλάβει και μετά στα υπόλοιπα, ακόμη και αν το ηλεκτρικό βρίσκεται πιο μακριά (όχι πολύ).

Όπως ανέφερε η Γενική Διευθύντρια της FREENOW, κ. Άσπα Τοπαλίδου στη Συνέντευξη Τύπου, αν γίνει πράξη η μετάβαση 1000ιων ταξί σε ηλεκτρικά «Θα είναι σαν να έχουμε δενδροφυτέυσει μια περιοχή στην Αττική ανάλογη σε έκταση με τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας».

Το 46% των συνολικών διαδρομών FREENOW το 2023 πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρικά ή υβριδικά ταξί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Εθνική Leasing, στο τηλέφωνο 210-5195000 και να προχωρήσουν στην αίτησή τους μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

