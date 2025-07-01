Η πατάτα Νάξου απειλείται με εξαφάνιση

Οι αγρότες της Νάξου εκπέμπουν σήμα κινδύνου.

Οπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, εξαιτίας της λειψυδρίας αλλά και της κακής διαχείρισης του νερού, η καλλιέργεια της πατάτας κινδυνεύει, ενώ το πρόβλημα επηρεάζει και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι αναγκάζονται να αγοράζουν ζωοτροφές με πολύ μεγάλο κόστος.

Η λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να δοθεί με το φράγμα του Τσικαλαριού το οποίο επί 16 ολόκληρα χρόνια παραμένει στα χαρτιά αν και έχει εγκαινιαστεί... τέσσερις φορές, αλλά και με τη σωστή διαχείριση του νερού από τον βιολογικό καθαρισμό, το οποίο αντί να επιστρέφει στον υδροφόρο ορίζοντα καταλήγει στη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

