Ο κόσμος θα πρέπει να μάθει να ζει με τους καύσωνες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, μια υπηρεσία του ΟΗΕ, την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης ασφυκτιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

«Λόγω της κλιματικής υπερθέρμανσης που προκαλείται από τον άνθρωπο, η ακραία ζέστη καθίσταται συχνότερη και εντονότερη. Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε», είπε η εκπρόσωπος του OMM, Κλερ Νάλις, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

Ο επίμονος καύσωνας στη νότια Ευρώπη οδήγησε σε θερμοκρασίες ρεκόρ στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη Μεσόγειο γενικότερα, ενώ στην Πορτογαλία σχηματίστηκε ένα εντυπωσιακό «κυλιόμενο νέφος» στη θάλασσα.

Αν και, κατά παράδοση, ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του χρόνου στο βόρειο ημσφαίριο, η Νάλις εξήγησε ότι τέτοια «θερμά επεισόδια» τόσο νωρίς το καλοκαίρι αποτελούν σπάνιο γεγονός. Όπως είπε, η δυτική Ευρώπη ασφυκτιά λόγω του ισχυρού αντικυκλώνα που εγκλωβίζει πάνω από την περιοχή αυτήν «αέριας μάζες που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική».

Οι «αστικές θερμικές νησίδες» δυσχεραίνουν την κατάσταση στις πόλεις, λόγω της απουσίας βλάστησης που θα απορροφούσε τη θερμότητα και των κατασκευών (δρόμοι, κτίρια) που την αντανακλούν.

Οι καύσωνες είναι «σιωπηλοί δολοφόνοι», είπε η Νάλις. Στα επίσημα στατιστικά στοιχεία ο αριθμός των θυμάτων λόγω της ζέστης συχνά υποτιμάται. «Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι θάνατοι από τη ζέστη είναι δυνατόν να αποφευχθούν: έχουμε τη γνώση, έχουμε τα εργαλεία για να σώσουμε ζωές», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

