Θεσσαλονίκη: Το κοινοτικό πρόγραμμα «BioRural» συνέβαλε καθοριστικά στην πράσινη μετάβαση της ελληνικής υπαίθρου

Το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «BioRural» αναδεικνύεται ως καταλύτης για την υλοποίηση λύσεων βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Αν και ολοκληρώνει τυπικά τη τριετή πορεία του στις 31 Αυγούστου, τα εργαλεία, τα δίκτυα και τα επιτεύγματά του θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στις αγροτικές κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές που επιδιώκουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον αγροτικό χώρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ελληνικής reframe.food, το «BioRural» χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Horizon Europe και υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Συμμετείχαν συνολικά 19 εταίροι από 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών φορέων, υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών, ενώσεων, ΜΜΕ και μεσιτών καινοτομίας.

Συνεχής στήριξη μέσω δικτύων και εργαλείων

Το έργο «BioRural» θα διατηρήσει τη δράση του πέρα από την επίσημη λήξη του, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα «BioRural Toolkit» και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Βιοοικονομίας (ERBN). Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, καθώς και μέσω συνεργασιών με στρατηγικούς φορείς, το έργο θα συνεχίσει να ενισχύει την καινοτομία, να προωθεί τη συνεργασία και να ενδυναμώνει τη πράσινη ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.

Η ψηφιακή πλατφόρμα «BioRural Toolkit» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για την εφαρμογή της βιοοικονομίας στις αγροτικές περιοχές. Περιλαμβάνει επιτυχημένα παραδείγματα, χρηματοδοτικά εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό και ερευνητικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η βιοενέργεια, τα βιοϋλικά, η γεωργία, η δασοκομία και η διαχείριση νερού. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω στην υιοθέτηση και εξέλιξη βιοοικονομικών πρακτικών.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Βιοοικονομίας (ERBN) ιδρύθηκε με σκοπό να φέρει κοντά ερευνητές, επιχειρηματίες, αγρότες και υπευθύνους χάραξης πολιτικής, ενισχύοντας τη διεπιστημονική συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης υπέρ της αγροτικής βιοοικονομίας.

Καινοτομία και νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα

Στο πλαίσιο του προγράμματος, αναδείχθηκαν και βραβεύτηκαν καινοτόμες προτάσεις βιώσιμης οικονομίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ των κορυφαίων ιδεών ξεχωρίζουν: η Proservation (Γερμανία) που αναπτύσσει βιοδιασπώμενες συσκευασίες από φλοιούς σιτηρών, η NonStop Food (Σλοβενία) με αλεύρι από υποπροϊόντα ζυθοποιίας στη λογική της κυκλικής παραγωγής, και η Noema (Ελλάδα), που καινοτομεί με κομποστοποιήσιμα ρούχα από φυτικής προέλευσης ίνες.

Η συμβολή του «BioRural» παραμένει καθοριστικής σημασίας για τη ευρωπαϊκή στρατηγική βιοοικονομίας, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και κυκλική οικονομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «BioRural» είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο biorural.eu.

