«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένοι Χάρης Λεμπιδάκης και Χρύσπα

«Υπάρχει ασφαλές κάπνισμα;»

Σ’ αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 16 Μαΐου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένο τον Χάρη Λεμπιδάκη.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Χρύσπα και συζητούν τι πρέπει να κάνουμε για ένα υγιές δέρμα.

Σάββατο 16 Μαΐου

Φαίνεται ότι το κλασικό τσιγάρο μειώνεται στους ενήλικες στη χώρα μας, αν και 1 στους 3 εξακολουθεί να καπνίζει συμβατικό τσιγάρο. Εντούτοις, αυξάνεται σταθερά, και δη στους νέους, ακόμη και τους εφήβους, η χρήση άλλων καπνικών προϊόντων. Συμπεριφορές όπως το άτμισμα και ο θερμαινόμενος καπνός αποτελούν ίσως και την πρώτη επαφή -ιδίως των εφήβων- με την καπνιστική συνήθεια. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες παρουσιάζουν όλα τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια αυτών των προϊόντων, καθώς έχουν αρχίσει να μελετώνται και τα πρώτα στοιχεία είναι ήδη στα χέρια τους. Καλεσμένος είναι ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης, που μπορεί να μην καπνίζει ή να κάνει χρήση άλλων καπνικών προϊόντων, ωστόσο μιλάει για τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του που κάνουν χρήση αυτών των προϊόντων και που καθημερινά και λόγω δουλειάς έρχεται σε επαφή με το τσιγάρο και τα άλλα καπνικά προϊόντα. Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τον θυμό με τον οποίο οδηγούμε και συμπεριφερόμαστε ως οδηγοί, ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό. Τέλος, μαθαίνουμε για τη διατροφική αξία του ψαριού και όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την κατανάλωσή του.

Κυριακή 17 Μαΐου

Πολλοί πιστεύουν ότι η εποχή που έπλενες το πρόσωπό σου και έβαζες μία ενυδατική κρέμα για ένα καλό δέρμα έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Όμως, όλη αυτή η υπερβολική ενασχόληση με την υγεία του δέρματος και τις ρυτίδες, σε ορισμένες περιπτώσεις τελικά μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» συζητάμε για όλους τους νεότερους παράγοντες που συνδέονται με τα προβλήματα στο δέρμα μας και ιδιαίτερα του προσώπου και μαθαίνουμε απλά βήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για ένα υγιές και σφριγηλό δέρμα όσο περνούν τα χρόνια. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται την τραγουδίστρια Χρύσπα, η οποία μιλάει για όσα κάνει, δεν κάνει ή έχει κάνει λάθος, όσον αφορά την περιποίηση του δέρματός της. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, απαντάμε στο ερώτημα «γιατί είμαι αναβλητικός/ή;» και μαθαίνουμε γιατί η παιδική παχυσαρκία μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται.

«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

