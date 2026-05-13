Eurovision 2026: Ο Μπόι Τζορτζ «έφαγε πόρτα» και δηλώνει λυπημένος

Με μια εμφάνιση που θύμιζε σύγχρονο παιχνίδι arcade, έντονα χρώματα και θεατρική ενέργεια, ο Ακύλας κατάφερε να οδηγήσει την Ελλάδα στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026, μετά τον Α’ Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Ferto» και παρουσίασε ένα από τα πιο ιδιαίτερα acts της βραδιάς, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Με πορτοκαλί αμφίεση, «γατίσια αυτιά» και ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε ψηφιακό παιχνίδι, ο Ακύλας πάτησε το εικονικό «Start» και έβαλε το κοινό στον δικό του πολύχρωμο κόσμο.Το τραγούδι, που σχολιάζει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, ξεχώρισε όχι μόνο για την εικόνα του αλλά και για τη διαφορετική του ταυτότητα.

Η Ελλάδα, με τον Ακύλα και το «Ferto», ήταν ανάμεσα στις δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Την πρόκριση εξασφάλισαν επίσης η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Εκτός τελικού έμειναν η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εσθονία και ο Άγιος Μαρίνος.

Μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της βραδιάς ήταν ο αποκλεισμός του Αγίου Μαρίνου, παρά την παρουσία του Μπόι Τζορτζ στη σκηνή. Η Σενίτ διαγωνίστηκε με το τραγούδι «Superstar», στο οποίο συμμετείχε ο διάσημος καλλιτέχνης, προκαλώντας από την αρχή μεγάλο ενδιαφέρον. Η εμφάνισή τους είχε έντονο ρυθμό και νοσταλγική διάθεση, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει την απαιτούμενη στήριξη του κοινού.

Μετά τον αποκλεισμό, ο Μπόι Τζορτζ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, αλλά κράτησε χαμηλούς τόνους. Σε ανάρτησή του ευχαρίστησε όσους ψήφισαν την αποστολή του Αγίου Μαρίνου, γράφοντας: «Αν μας ψηφίσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στενοχωρήθηκα που δεν περάσαμε στον τελικό, αλλά η εμπειρία μου στη Eurovision ήταν υπέροχη». Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν θα άλλαζα ούτε ένα λεπτό από αυτό. Ευχαριστώ τη Σενίτ και ολόκληρη την αποστολή του Αγίου Μαρίνου». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η συνεργασία τους δεν τελειώνει στη Eurovision, καθώς θα εμφανιστούν ξανά μαζί στο Μιλάνο, τον Ιούλιο.

If you voted for us, thank you so much, I was sad we didn't get through to the final but my @eurovision experience has been fabulous. I wouldn't take a minute of it back. Thanlks to @senhitofficial and the entire San Marino delegation. What a fun bunch. We will perform together… — Boy George (@BoyGeorge) May 12, 2026

Ο φετινός ημιτελικός, πάντως, δεν είχε μόνο μουσική και θέαμα. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, με τον Νόαμ Μπετάν και το τραγούδι «Michelle». Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ακούστηκαν αποδοκιμασίες και συνθήματα από μέρος του κοινού, ενώ άλλοι θεατές φώναζαν το όνομά του σε ένδειξη στήριξης. Παρά την ένταση, το Ισραήλ πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

