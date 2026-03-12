«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες η Λουκία Παπαδάκη και η Σίσσυ Καλλίνη

Διαζύγιο και παιδιά: αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένη τη Λουκία Παπαδάκη. Την Κυριακή 15 Μαρτίου την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Σίσσυ Καλλίνη και στο επίκεντρο του επεισοδίου μπαίνουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Σάββατο 14 Μαρτίου:

Σήμερα το διαζύγιο είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Όμως, ένα διαχρονικό ζήτημα που τίθεται είναι τι γίνεται όταν υπάρχουν παιδιά. Τελικά, πόσο τα επηρεάζει αυτός ο χωρισμός και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να θωρακίσουν την ψυχολογία των παιδιών τους; Στην εκπομπή «Ζω Καλά», μιλάμε για την καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτής της κατάστασης, από την απόφαση και την υλοποίησή της, έως και μετά το διαζύγιο. Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Λουκία Παπαδάκη, η οποία μιλάει για το διαζύγιο που πήρε, λίγο πριν φέρει στον κόσμο τον γιο της. Ακόμη, με αφορμή την παγκόσμια μέρα νεφρού, στην εκπομπή συζητάμε για την κατακράτηση υγρών και για τη νεφρική λειτουργία.

Δείτε το trailer της Κυριακής:

Κυριακή 15 Μαρτίου:

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση κάποιων σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων στη χώρα μας, αλλά και καλύτερο έλεγχο και μείωση σε ένα από αυτά. Η σεξουαλική υγεία δεν αφορά μόνο τους νέους, όπως θα πίστευε κάποιος, αλλά ανθρώπους κάθε ηλικίας που παραμένουν σεξουαλικά ενεργοί, ανεξάρτητα από το αν είναι σε μια σταθερή σχέση ή όχι. Καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά», είναι η δημοσιογράφος Σίσσυ Καλλίνη, η οποία μιλάει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως μητέρα όσον αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Επίσης, αναφέρεται και στις διαφορές που εντοπίζει στον τρόπο που συμπεριφέρονται σήμερα οι γονείς σε σύγκριση με παλαιότερα. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τον ανταγωνισμό μεταξύ γυναικών, αλλά και για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που φιλοδοξεί να αναβαθμίζει την ποιότητα της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.