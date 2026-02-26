«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένοι Βάνα Μπάρμπα και Θάνος Μπίρκος

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 11.30, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης στο «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ υποδέχεται τη Βάνα Μπάρμπα με βασικό θέμα συζήτησης την εμμηνόπαυση.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου την ίδια ώρα, στο στούντιο της εκπομπής «Ζω Καλά» έρχεται ο Θάνος Μπίρκος και βάζουμε στο επίκεντρο το ροχαλητό και την υπνική άπνοια.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου:

Η εμμηνόπαυση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφει την ποιότητα ζωής των γυναικών, είναι ένα καλό παράδειγμα για να μάθουμε πως μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε καλά για πολλά χρόνια. Σίγουρα, η πτώση των ορμονών δεν βοηθά σε αυτό, αλλά στην εκπομπή «Ζω Καλά» οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, ώστε αυτή η περίοδος να μην είναι μία περίοδος φόβου και ανασφάλειας, αλλά μια περίοδος δημιουργικότητας και ευκαιριών για τις γυναίκες. Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, η οποία μιλάει για τη δύσκολη περίοδο της εμμηνόπαυσης και όσα τη βοήθησαν να αισθάνεται σήμερα καλά με τον εαυτό της και το σώμα της. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την απόρριψη και πώς θα την διαχειριστούμε αποτελεσματικά και μαθαίνουμε πως αντιμετωπίζεται ο ίλιγγος.

Κυριακή 1 Μαρτίου:

Οι περισσότεροι μπορεί να θεωρούμε αθώο το ροχαλητό, όμως είναι λάθος να μην ασχολούμαστε με τις πιο σοβαρές εκδηλώσεις του και κυρίως την υπνική άπνοια, που αφορά τους μισούς άνδρες μετά τα 50, αλλά και πολλές γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» μαθαίνουμε όλες τις νεότερες λύσεις για τα δύο αυτά θέματα. Καλεσμένος είναι ο ηθοποιός Θάνος Μπίρκος, ο οποίος έχει υπνική άπνοια από νεαρή ηλικία. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για τα οφέλη του μαγνησίου σε διαδερμική μορφή και συζητάμε για όλες τις νεότερες προσεγγίσεις στα πρώτα στάδια του καρκίνου στον προστάτη.

«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

