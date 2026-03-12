Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, ο ημιτελικός του δεύτερου κύκλου του «The Floor» ανεβάζει την αγωνία στα ύψη και φέρνει τους 20 εναπομείναντες παίκτες αντιμέτωπους με τις πιο καθοριστικές μονομαχίες μέχρι τώρα. Στόχος; Να υπερασπιστούν τα κεκτημένα τους και να προκριθούν στον μεγάλο τελικό, διεκδικώντας το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Ο Σάκης, έχοντας την τύχη με το μέρος του, απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης με 24 τετράγωνα. Ως τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, καλείται να πάρει μια απόφαση: θα προκαλέσει κάποια νέα μονομαχία, αυξάνοντας τα κεκτημένα του, ή θα παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor»;

Ένα από τα μεγάλα φαβορί του παιχνιδιού «γλυκαίνεται» από το σερί των νικών και δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Προκαλεί σε μονομαχία μία παίκτρια, η οποία δείχνει αρκετά δυνατή και πρόθυμη να πάρει τη... θέση του. Θα καταφέρει να κάνει την ανατροπή;

Οι μονομαχίες συνεχίζονται με τη συνδρομή της τυχαίας επιλογής ανάμεσα σε όλους τους παίκτες, καθώς από ένα σημείο και έπειτα δεν μένει κανένας χωρίς να έχει παίξει. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, δύο ερωτήματα κυριαρχούν: Ποιος/α θα αναδειχθεί «βασιλιάς» ή «βασίλισσα» του «The Floor»; Ποιοι είναι οι 10 παίκτες που θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό, διεκδικώντας τον τίτλο του νικητή ή της νικήτριας και το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

