«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: 17 Ιανουαρίου, καλεσμένη η Φωτεινή Δάρρα

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το προδιαβητικό στάδιο, αυτό που λέμε «τσιμπημένες τιμές σακχάρου» για αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αν δράσουμε τότε, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία, όχι απλά να καθυστερήσουμε την εμφάνιση του διαβήτη ακόμη κι αν υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά να τον προλάβουμε και να μην εκδηλωθεί ποτέ σε εμάς.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ, η τραγουδίστρια Φωτεινή Δάρρα μιλάει για το προδιαβητικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, την κληρονομικότητα και από τους δυο γονείς της αλλά και όσα κάνει για να προλάβει τον σακχαρώδη διαβήτη.

Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για την αξία του/της «κολλητού/κολλητής» φίλου/φίλης και μαθαίνουμε τι μπορεί να κρύβει ο βήχας ως σύμπτωμα.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Φωτεινή Δάρρα: η αποκάλυψη για την κόρη της

Δείτε το trailer:

«Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

