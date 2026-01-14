«Ζω Καλά» με Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες Φωτεινή Δάρρα και Νένα Χρονοπούλου

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 11.30, το βασικό θέμα της εκπομπής «Ζω Καλά» είναι το προδιαβητικό στάδιο και καλεσμένη η Φωτεινή Δάρρα.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Νένα Χρονοπούλου και συζητάμε για την καλή λειτουργία του

Σάββατο 17 Ιανουαρίου:

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το προδιαβητικό στάδιο, αυτό που λέμε «τσιμπημένες τιμές σακχάρου» για αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αν δράσουμε τότε, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία, όχι απλά να καθυστερήσουμε την εμφάνιση του διαβήτη ακόμη κι αν υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά να τον προλάβουμε και να μην εκδηλωθεί ποτέ σε εμάς. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, η τραγουδίστρια Φωτεινή Δάρρα μιλάει για το προδιαβητικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, την κληρονομικότητα και από τους δυο γονείς της αλλά και όσα κάνει για να προλάβει τον σακχαρώδη διαβήτη. Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για την αξία του/της «κολλητού/κολλητής» φίλου/φίλης και μαθαίνουμε τι μπορεί να κρύβει ο βήχας ως σύμπτωμα.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου:

Αντίθετα από ό,τι πιστεύουμε πολλοί, ο μεταβολισμός δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για τα επιπλέον κιλά μας. Ωστόσο, η καλή λειτουργία του είναι κομβικής σημασίας για το σύνολο του οργανισμού και γι’ αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λειτουργεί σωστά. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες εξηγούν πώς θα «βάλουμε μπροστά» τον μεταβολισμό μας. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η Νένα Χρονοπούλου, η οποία μιλάει για όσα έγιναν στη ζωή της και χάλασαν την καλή λειτουργία του μεταβολισμού της. Εξηγεί πώς διορθώθηκε το πρόβλημα και η ίδια έχασε πολλά κιλά. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για την αξία της υπομονής και τις ανάγκες της επιδερμίδας μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.