Τέιλορ Σουίφτ: H γενναιόδωρη δωρεά της στον οργανισμό του Μπραντ Πέισλι

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να διευρύνει το φιλανθρωπικό της έργο, αυτή τη φορά προχωρώντας σε μια γενναιόδωρη προσφορά προς τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «The Store».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο οργανισμός ιδρύθηκε από τον αστέρα της κάντρι μουσικής, Μπραντ Πέισλι, και τη σύζυγό του, Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, το 2020 με στόχο την «καταπολέμηση της επισιτιστικής ανισότητας στο κεντρικό Τενεσί» προσφέροντας ένα δωρεάν κοινωνικό παντοπωλείο σε συνδυασμό με βασικές υπηρεσίες στήριξης των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Με ανάρτησή τους στην επίσημη σελίδα του «The Store» στο Facebook, το ζευγάρι ευχαρίστησε δημόσια τη σούπερ σταρ για τη στήριξή της: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην Τέιλορ Σουίφτ που συμπεριέλαβε το "The Store" στις δωρεές της στο τέλος της χρονιάς. Το γενναιόδωρο δώρο της, μας βοηθά να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τρόφιμα με αξιοπρέπεια και ελευθερία επιλογής σε οικογένειες, σε όλο το κεντρικό Τενεσί, ειδικά τώρα που ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τη δεύτερη τοποθεσία μας. Σε ευχαριστούμε Τέιλορ, που χρησιμοποιείς τη φωνή και τη γενναιοδωρία σου, για να στηρίζεις τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη».

Παράλληλα, η Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι εξέφρασε την προσωπική της ευγνωμοσύνη στα Instagram Stories της για την προσφορά της καλλιτέχνιδας στην κοινότητα του Νάσβιλ. Αν και το ακριβές ποσό της δωρεάς δεν έχει γίνει γνωστό, η κορυφαία τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα έχει προσφέρει συνολικά 1 εκατομμύριο δολάρια σε δύο μεγάλες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Η σχέση της Σουίφτ με τον Μπραντ Πέισλι μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν επαγγελματικά το 2007, όταν ο τραγουδιστής της κάντρι την επέλεξε να ανοίγει τις συναυλίες της περιοδείας του, την εποχή που εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα με το ντεμπούτο άλμπουμ της.

Πηγή: skai.gr

