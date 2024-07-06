Θες μια ευκαιρία να κάνεις το όραμά σου πραγματικότητα; Το GenerationSkai είναι για σένα

Θέλεις μια ευκαιρία να κάνεις τις ιδέες σου πράξη; Οραματίζεσαι κάτι νέο, διαφορετικό, καινοτόμο; Θα έλεγες ναι, σε μία πρόκληση να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα; Το μέλλον είναι εδώ για να το κατακτήσεις. Θα το δοκίμαζες;

Αν οι απαντήσεις είναι ναι, τότε μπορείς να γίνεις μέλος της GenerationSkai. Τι σημαίνει, όμως, αυτό;

Σχεδιάζοντας το μέλλον, ο όμιλος ΣΚΑΪ ετοιμάζεται για ένα σημαντικό βήμα και αναζητά νέους συνεργάτες που θα μοιραστούν το όραμά του να φτιάξουν μαζί την εικόνα του αύριο στο internet, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα social media: την GenerationSkai. Χωρίς ταμπού. Ο ΣΚΑΪ σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις αυτό που ονειρεύεσαι με «στέγη», έναν μεγάλο όμιλο και δε θα είσαι μόνος σου σε αυτό.

Ο όμιλος ΣΚΑΪ εδώ και πολλά χρόνια έχει χαράξει το δικό του, ιδιαίτερο αποτύπωμα στον χώρο των ΜΜΕ: με έμφαση στην αντικειμενική είδηση, με παγκόσμια απεύθυνση, με οικολογική συνείδηση και με τόλμη στις επιλογές του. Με κοινωνική ενσυναίσθηση και αναζήτηση του διαφορετικού και του καινούργιου.

Η εικόνα του αύριο θέλει τόλμη, θέλει όραμα, θέλει δημιουργικότητα, θέλει πρωτότυπες ιδέες. Χρειάζεται ανθρώπους που βάζουν στόχους, και που επικεντρώνονται στο να τους επιτύχουν. Aν ασχολείσαι με την εικόνα, τον ήχο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τα γραφικά, το animation, τον προγραμματισμό, το ρεπορτάζ, τα multimedia, το SEO, την τεχνητή νοημοσύνη με δημιουργικό τρόπο και φρέσκες ιδέες σε θέλουμε κοντά μας.

Με άλλα λόγια, όσοι διαβάζουν πίσω από τις γραμμές, αναζητούν τη διευρυμένη εικόνα, έχουν νέες ιδέες που τις υλοποιούν με τον δικό τους δημιουργικό τρόπο, όσοι θεωρούν εαυτούς πολίτες του κόσμου και αντιμετωπίζουν τα τεκταινόμενα με κριτική σκέψη, μπορούν να γίνουν μέρος της ομάδας GenerationSkai και να εργαστούν στα Μέσα του Ομίλου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.