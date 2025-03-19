«Τulsa King»: Η διάσημη σειρά με τον Σιλβέστερ Σταλόνε πήρε το πράσινο φως για τρίτη σεζόν

H δημοφιλής σειρά «Tulsa King» με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν, όπως επιβεβαίωσε το Paramount+. Τα γυρίσματα για τα νέα επεισόδια του αστυνομικού δράματος του Τέιλορ Σέρινταν έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ατλάντα και την Οκλαχόμα, ενώ το κάστινγκ έλαβε χώρα πριν από λίγους μήνες.

'Tulsa King' Renewed for Season 3 at Paramount+ https://t.co/3KRiP8xUbK March 18, 2025

Ο Σταλόνε, ο οποίος πραγματοποιεί το τηλεοπτικό του ντεμπούτο από το 2022 και παράλληλα έχει αναλάβει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού, υπέγραψε νέα συμφωνία τον περασμένο Νοέμβριο, για να συνεχίσει στη σειρά για δύο ακόμη σεζόν. Ο Ντέιβ Έρικσον, γνωστός από το «Mayor of Kingstown» θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός και ο showrunner στη νέα σεζόν μετά από συμβόλαιο με το MTV Entertainment Studios, όπως αναφέρει το Deadline.

Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Τζέι Γουίλ, Άντρια Σάβατζ, Μάρτιν Σταρ, Αναμπέλα Σιόρα και Φρανκ Γκρίλο, μεταξύ άλλων.

«Δεν μπορώ να σας πω τίποτα από αυτά που διάβασα αλλά είμαι ενθουσιασμένος» είπε πρόσφατα στο Collider ο Μάρτιν Σταρ o oποίος έχει διαβάσει ήδη τα δύο πρώτα επεισόδια. «Αυτός ο κύκλος θα είναι πολύ διασκεδαστικός. Θα έχει πολλή δράση ενώ θα υπάρξουν κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να λυθούν ή και όχι», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.