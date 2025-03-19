Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Τulsa King»: Η διάσημη σειρά με τον Σιλβέστερ Σταλόνε πήρε το πράσινο φως για τρίτη σεζόν

Σημειώνεται ότι η πρεμιέρα της 2ης σεζόν της σειρά σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης με 21,1 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως

«Τulsa King»

H δημοφιλής σειρά «Tulsa King» με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν, όπως επιβεβαίωσε το Paramount+. Τα γυρίσματα για τα νέα επεισόδια του αστυνομικού δράματος του Τέιλορ Σέρινταν έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ατλάντα και την Οκλαχόμα, ενώ το κάστινγκ έλαβε χώρα πριν από λίγους μήνες.

Ο Σταλόνε, ο οποίος πραγματοποιεί το τηλεοπτικό του ντεμπούτο από το 2022 και παράλληλα έχει αναλάβει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού, υπέγραψε νέα συμφωνία τον περασμένο Νοέμβριο, για να συνεχίσει στη σειρά για δύο ακόμη σεζόν. Ο Ντέιβ Έρικσον, γνωστός από το «Mayor of Kingstown» θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός και ο showrunner στη νέα σεζόν μετά από συμβόλαιο με το MTV Entertainment Studios, όπως αναφέρει το Deadline.

Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Τζέι Γουίλ, Άντρια Σάβατζ, Μάρτιν Σταρ, Αναμπέλα Σιόρα και Φρανκ Γκρίλο, μεταξύ άλλων.

«Δεν μπορώ να σας πω τίποτα από αυτά που διάβασα αλλά είμαι ενθουσιασμένος» είπε πρόσφατα στο Collider ο Μάρτιν Σταρ o oποίος έχει διαβάσει ήδη τα δύο πρώτα επεισόδια. «Αυτός ο κύκλος θα είναι πολύ διασκεδαστικός. Θα έχει πολλή δράση ενώ θα υπάρξουν κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να λυθούν ή και όχι», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σειρά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark