Δήμος Αναστασιάδης: Έκανε την πιο τρυφερή δήλωση για την Τζένη Θεωνά

Στο αεροδρόμιο πέτυχε η κάμερα του Happy Day τον Δήμο Αναστασιάδη και παρά την εμφανή του κούραση απάντησε στον ρεπόρτερ της εκπομπής που τον ρώτησε για το νέο επαγγελματικό βήμα της συντρόφου του, Τζένης Θεωνά.

Διαβάστε ακόμα : Θέμης Γεωργαντάς: Το επικό «καψόνι» που του έκανε η Ναταλία Γερμανού σε διακοπές

Η ηθοποιός όπως είναι γνωστό εδώ και μερικούς μήνες δεν παρουσιάζει πια τις Μαμά-δες καθώς πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά της ΕΡΤ, Μαμά στα κρυφά.

«Αυτή η σειρά που κάνει τώρα είναι συγκλονιστική, αν δεν την έχετε δει δείτε την, είμαι φαν σοβαρός και είναι τέλεια και εκεί.

Εγώ κοιτάω η γυναίκα μου να είναι καλά κι ευτυχισμένη και κάθε βήμα το κάνει υπέροχα οπότε την στηρίζω» ήταν η τρυφερή του δήλωση για τη νέα δουλειά της συντρόφου του.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο. Η Τζένη Θεωνά μάλιστα φιλοξένησε τον αγαπημένο της σε μία από τις τελευταίες εκπομπές που έκανε με τις Μαμά-δες όπου ο τραγουδιστής της είχε πει:

«Η φύση της δουλειάς είναι πάρα πολύ δύσκολη, το κατάλαβες όταν με γνώρισες. Είναι τρομερά δύσκολο να λείπεις έναν μήνα από το παιδί σου είναι και μία κατάσταση που συνεχώς το ωράριο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ωραιότερη στιγμή θα είναι όταν μεγαλώσει και θα τον παίρνω στην περιοδεία και εσύ θα κάθεσαι μόνη».

