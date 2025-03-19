Γιώτα Φέστα: Ο πρώην σύζυγός μου δεν θύμωσε που έκανα παιδιά με άλλον (video)

Η Γιώτα Φέστα μίλησε για το διαζύγιό της και την απόφασή της να προχωρήσει τη ζωή της με ένα νέο σύντροφο, με τον οποίο η ηθοποιός απέκτησε δύο παιδιά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», η ίδια αποκάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός της αντιμετώπισε την απόφασή της με κατανόηση, παρά τη στενοχώρια και τον θυμό του. Η ηθοποιός πιστεύει ότι η αληθινή αγάπη δεν χάνεται με τον χωρισμό αλλά παραμένει.

Αναφερόμενη στο παρελθόν της, δήλωσε πως ο πατέρας της είχε αυστηρές απόψεις, τις οποίες απέδωσε στον φόβο και την ανασφάλεια. Παρότι στα νιάτα της υπήρξε επαναστάτρια, με τον καιρό ωρίμασε και συνειδητοποίησε ότι οι σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν με σεβασμό και κατανόηση.

Για το διαζύγιό της, σχολίασε πως συνοδεύτηκε από διαδικαστικά ζητήματα, αλλά η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της παρέμεινε θετική. «Ο πρώην σύζυγος δεν νομίζω πως θύμωσε με την εξέλιξη, στενοχωρήθηκε, ίσως, λίγο αλλά δεν νομίζω ότι θύμωσε. Το κατάλαβε και το αντιμετωπίσαμε μάλλον με χιούμορ».

Τέλος, μοιράστηκε τη δική της φιλοσοφία για το τι σημαίνει αγάπη μετά από έναν χωρισμό. «Όταν δεις την κατάσταση με ανοιχτή καρδιά και αγάπη, οι σχέσεις δεν χρειάζεται να καταστρέφονται. Η αγάπη μπορεί να παραμείνει, ακόμα κι αν οι δρόμοι των ανθρώπων χωρίσουν».



Πηγή: skai.gr

