Χορωδία εργαζομένων του NHS ηχογραφεί τραγούδι με τον Σαμ Σέρντελ

Χορωδία εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) προσκλήθηκε σε ένα στούντιο ηχογράφησης από τον ροκ καλλιτέχνη Σαμ Σέρντελ, αφού την άκουσε να ερμηνεύει μια εκδοχή του τραγουδιού του Somewhere in the Middle.

Το τραγούδι, το οποίο πρόσφατα παρουσιάστηκε σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Love Island του ITV και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok, ηχογραφήθηκε εκ νέου ως αυτόνομο χορωδιακό σε συνεργασία με τη Χορωδία του NHS της πόλης Χαλ στην Αγγλία.

Ο Σαμ Σέρντελ, ο οποίος είναι από το Σέφιλντ, πρόκειται επίσης να εμφανιστεί ζωντανά με τη χορωδία κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο The Social στο Χαλ στις 22 Μαΐου, σύμφωνα με το BBC.

Το τραγούδι πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Bandcamp και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν σε δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα νοσοκομείων στην περιοχή.

Η επικεφαλής της χορωδίας Λούσι Βερ είπε ότι η συνεργασία προέκυψε αφού πήγε να παρακολουθήσει τον Σέρντελ σε συναυλία πέρυσι και ερωτεύτηκε το τραγούδι. Στη συνέχεια το πρότεινε στον μουσικό διευθυντή της χορωδίας σε μια λίστα με πιθανά τραγούδια για τη νέα χρονιά.

Η χορωδία, η οποία ιδρύθηκε το 2014 και εμφανίστηκε στη συναυλία που διοργάνωθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ για την τελετή ενθρόνισης του βασιλιά Καρόλου Γ’ συνέχισε να δημιουργεί τη δική της διασκευή και όταν ένα απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί στο TikTok, ο τραγουδιστής το ανακάλυψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.