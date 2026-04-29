Οι φανατικοί οπαδοί των Boston Red Sox, Ματ Ντέιμον (Matt Damon) και Μπεν 'Αφλεκ (Ben Affleck) προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη κίνηση το βράδυ της Δευτέρας, φορώντας καπέλα των San Francisco Giants για χάρη του αείμνηστου Ρόμπιν Ουίλιαμς (Robin Williams) ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2014, σε ηλικία 63 ετών.

Οι δύο πρωταγωνιστές τιμήθηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ψυχική υγεία «Bring Change to Mind», που συνίδρυσε η Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close), στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Revels & Revelations». Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή παρέλαβαν από τα παιδιά του ηθοποιού το Βραβείο «Robin Williams Legacy of Laughter», ως αναγνώριση της προσφοράς τους και της δύναμης αφήγησης ιστοριών.

Ο Ντέιμον και 'Αφλεκ ανέβηκαν στη σκηνή κρατώντας καπέλα των Giants, προς τιμήν του Ρόμπιν Ουίλιαμς ο οποίος ήταν φανατικός οπαδός της ομάδας. «Ας τελειώνουμε με αυτό», αστειεύτηκε ο Ντέιμον καθώς φορούσαν τα καπέλα προσθέτοντας: «Είναι η πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια και γίνεται για τον Ρόμπιν».

Σημειώνεται ότι οι χολυγουντιανοί σταρ πρωταγωνίστησαν με τον θρυλικό κωμικό στην ταινία του 1997 «Good Will Hunting» η οποία χάρισε στον Ουίλιαμς το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Ο Ντέιμον μοιράστηκε με το κοινό ότι πέρασαν τη δεκαετία των 20 τους χρόνων προσπαθώντας να υλοποιήσουν την ταινία.

«Τη στιγμή που ο Ρόμπιν διάβασε το σενάριο και αποφάσισε να συμμετάσχει, όλα μας τα προβλήματα λύθηκαν. Το στούντιο είχε συνεχώς παρατηρήσεις και αντιρρήσεις, αλλά μόλις εκείνος είπε «Όχι, μου αρέσει το σενάριο ακριβώς όπως είναι», η στάση τους άλλαξε αμέσως...έτσι καταφέραμε να κάνουμε την ταινία», συμπλήρωσε.

Ο 'Αφλεκ συνέχισε λέγοντας ότι η αποδοχή αυτού του βραβείου είναι «ο δικός μας τρόπος για να πούμε ένα «ευχαριστώ» στον Ρόμπιν, τον άνθρωπο που είχε την πιο καθοριστική επίδραση στην επαγγελματική μας ζωή, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς τον οποίο πολλά από τα όνειρα που κάναμε ίσως να μην είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ, σίγουρα όχι με τον τρόπο που έγιναν».

Και πρόσθεσε: «Παράλληλα, θεωρώ πως δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για μια ταινία που αφορά έναν νεαρό που παλεύει με την ψυχική του υγεία και έχει ανάγκη να βρει κάποιον στον οποίο μπορεί να μιλήσει και να νιώσει ασφαλής. Νομίζω πως είναι πραγματικά ταιριαστό. Πιστεύω ότι ο ίδιος θα ένιωθε απέραντη περηφάνια και χαρά που τιμάται μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων οι Κλόουζ, Σάρα Σίλβερμαν (Sarah Silverman) και Κρις Μάρτιν (Chris Martin). Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η βραδιά στέφθηκε με επιτυχία συγκεντρώνοντας 2,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα γιορτάστηκαν τα 15 χρόνια προσφοράς του ιδρύματος στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση του διαλόγου για την ψυχική υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.