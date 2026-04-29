«The Wall» με Χρήστο Φερεντίνο: Το τελευταίο επεισόδιο με μια «πράξη αγάπης»

Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, ολοκληρώνεται αυτή την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 23:15, στον ΣΚΑΪ, με πρωταγωνιστές δύο εκπροσώπους από την «Πράξη Αγάπης» και έναν ξεκάθαρο σκοπό!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Νικόλα, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στην «Πράξη Αγάπης» και τη Μαρία, Γενική Διευθύντρια του οργανισμού, που τους δένει βαθιά η προσφορά, ο εθελοντισμός και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Εκείνος, με σπουδές στον Τουρισμό και το Μάρκετινγκ, εργάστηκε σε ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Αγγλία πριν αφιερωθεί πλήρως στην «Πράξη Αγάπης», όπου ξεκίνησε ως εθελοντής πριν οκτώ χρόνια. Εκείνη, με σπουδές νηπιαγωγού υπήρξε επίσης εθελόντρια πριν αναλάβει τη γενική διεύθυνση, συμβάλλοντας στη σημαντική διεύρυνση του έργου του οργανισμού, που πλέον στηρίζει αμέτρητα περιστατικά υγείας.

Γνωρίστηκαν ως εθελοντές, ανέπτυξαν ισχυρή φιλία και μοιράζονται κοινό όραμα. Στο «The Wall», συμμετέχουν με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να προσφέρουν τα κέρδη στην «Πράξη Αγάπης» και σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κέντρα αποκατάστασης και χρειάζονται άμεση ενίσχυση...

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Πηγή: skai.gr

