Σε δημοπρασία η πόρτα σπιτιού από από εμβληματική σκηνή της ταινίας Love Actually

Η μπροστινή πόρτα σπιτιού από μια εμβληματική σκηνή της ταινίας Love Actually, με πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι πωλείται σε δημοπρασία στην τιμή των 5.000 αγγλικών λιρών.

Η λευκή πόρτα είχε κεντρική θέση στη σκηνή, στην οποία ο Μαρκ που υποδύεται ο Άντριου Λίνκολν, εκφράζει τα συναισθήματά του στην Τζούλιετ, χαρακτήρα που υποδύεται η Νάιτλι, μέσα από μια σειρά από πλακάτ με χειρόγραφα μηνύματα.

Είναι μια από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες σκηνές από την ταινία του 2003 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρίτσαρντς Κέρτις και έχει αναπαραχθεί σε διάφορες μορφές σε memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια.

Η πόρτα έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο, με τους θαυμαστές της βρετανικής ρομαντικής κομεντί να συρρέουν στο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα για να τη δουν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Η ιδιοκτήτρια αποφάσισε να την πουλήσει αφού υπέμεινε χρόνια τον κόσμο να στέκεται έξω από το σπίτι της στο Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου για μια φωτογραφία.

Η ξύλινη πόρτα, που φέρει τον αριθμό 27, πωλείται από τον οίκο δημοπρασιών Omega Auctions με έδρα την πόλη Νιούτον, στην τιμή των 3.000 έως και 5.000 αγγλικών λιρών.

Ο Νταν Μουσκατέλι-Χάμπσον, από τον οίκο δημοπρασιών Omega, δήλωσε: «Η δημοτικότητα αυτής της σπουδαίας βρετανικής ρομαντικής κομεντί έχει διαρκέσει πολύ μετά την 20η επέτειό της».

«Η σκηνή με τα "χαρτιά στην πόρτα" είναι σίγουρα η πιο αξιομνημόνευτη και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων ακόμη και τα τελευταία χρόνια» πρόσθεσε.

«Η πωλήτριά μας απόλαυσε τη διαδικασία του να συμμετάσχει στην ταινία, αλλά ελπίζει ότι κάποιος άλλος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και ότι ίσως νιώσει λίγη ανακούφιση από τους χιλιάδες τουρίστες στο Νότινγκ Χιλ που ελπίζουν σε μια φωτογραφία μπροστά στην πιο διάσημη πόρτα του!» διευκρίνισε.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται στις 7 Μαϊου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

