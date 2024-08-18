Σμαράγδα Καρύδη: Το βίντεο που ανέβασε και κατέβασε στο Instagram και τελικά έβαλε TikTok

Ένα funny βίντεο από το σπίτι της στην Αίγινα ανέβασε η Σμαράγδα Καρύδη αρχικά στο Instagram της.

Σε αυτό με το μαγιό της κι ένα κιμονό ξαπλώνει μπροστά την κάμερα και προσπαθεί να πει μάθημα Ιστορία Γ' Λυκείου. Και λέμε προσπαθεί γιατί την πιάνει νευρικό γέλιο και δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη σκέψη της.

Ιστορία Γ’ λυκείου «Οι Οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα» έγραφε στο post της που λίγες ώρες αργότερα δεν υπήρχε πια. Το κατέβασε.

Το ανέβασε όμως αλλού. Στον λογαριασμό της στο Tiktok. Ίσως θεώρησε πως εκεί ταιριάζει περισσότεροως περιεχόμενο από το Instagram. Μόνο η ίδια ξέρει. Δείτε το πάντως πριν το κατεβάσει κι από εκεί…

