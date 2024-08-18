Λογαριασμός
Κρατερός Κατσούλης: Αθήνα- Θεσσαλονίκη 9 ώρες μια περιπέτεια

Μια διαδρομή που τον παίδεψε και είχε μαζί και τα παιδιά

Στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες το πρωί ο Κρατερός Κατσούλης μαζί με τα παιδιά του Αέλια και Αρίωνα.

Βλέπετε χθες ξεκίνησε από το θέατρο της Σίβηρης η περιοδεία της παράστασης «Ο Παππούς έχει πίεση» που μάλλον θα πρέπει να μετονομαστεί σε «Ο Κρατερός έχει πίεση» αφού η διαδρομή του για να φτάσει κράτησε συνολικά πάνω από 9 ώρες και εμπεριείχε μεγάλη ταλαιπωρία.

