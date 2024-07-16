Millie Bobby Brown: Είναι περίεργο που φθάνουμε στο τέλος του «Stranger Things»

Οκτώ χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς τρόμου - επιστημονικής φαντασίας «Stranger Things» στο Netflix, το καστ εκφράζει τις σκέψεις του για το γεγονός οτι έχει φθάσει στο ήμισυ της διαδικασίας των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν, του τελευταίου κεφαλαίου της «νοσταλγικής ματιάς στο κλασικό sci-fi του '80», όπως αναφέρεται στην περιγραφή της υπηρεσίας streaming.

«Άρχισε όταν ήμουν 10 ετών», αναφέρει η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, που υποδύεται την Eleven, σε βίντεο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων. «Τώρα γίνομαι 20 χρονών. Αισθάνομαι πολύ περίεργα» αποκαλύπτει η Βρετανίδα ηθοποιός.

Η Σάντι Σινκ, η οποία υποδύεται τη Μαξ αναφέρει ότι «απολαμβάνει» τη διαδικασία των γυρισμάτων. «Χρωστάω τα πάντα στη σειρά. Με έφερε στη θέση να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ» σημειώνει.

Ο Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ, ο κακός της σειράς, Vecna, είπε ότι η πέμπτη σεζόν θα είναι ακόμα πιο σημαντική από την προηγούμενη.

Οι σεναριογράφοι εργάζονται για τον μεγάλο τελικό της σειράς από τον Αύγουστο του 2022 και στην τελευταία σεζόν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Λίντα Χάμιλτον, η Τζέικ Κόνελι και ο Άλεξ Μπρο.

«Ευτυχία στα μισά του δρόμου για το καλύτερο καστ και συνεργείο όλων των εποχών» δήλωσε ο συνδημιουργός του «Stranger Things», ο Ρος Ντάφερ σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram.

Η σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αφιερωμένη στις φωτογραφίες από τα παρασκήνια της σειράς με τις δεκάδες υποψηφιότητες για Emmy, τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.