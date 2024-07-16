Η χθεσινή είσοδος του Γιώργου φάνηκε να αναστατώνει τα κορίτσια του Power of Love. Ο ίδιος μπήκε δυναμικά, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τη Σωτηρία, έκανε το πρώτο ραντεβού μαζί της αλλά ξεχώρισε και άλλα δύο κορίτσια! Απόψε φαίνεται το σκηνικό να αλλάζει και ο αρχικός ενθουσιασμός των κοριτσιών να υποχωρεί με πρώτη τη Σωτηρία η οποία δείχνει πλέον πιο δεκτική στο φλερτ του Νίκου.

Δείτε το trailer:

Δεν είναι όμως αυτός ο ενθουσιασμός ο μοναδικός που υποχωρεί αφού ο Δήμος σκέφτεται πως ίσως δεν ταιριάζει με τη Μαρκέλλα και νιώθει να επικοινωνεί καλύτερα με μία άλλη γυναίκα… Ένα παιχνίδι με ερωτήσεις δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένα κορίτσια να περάσουν μερικά λεπτά στο Κόκκινο Δωμάτιο με το αγόρι που τους ενδιαφέρει…

Ας γνωρίσουμε καλύτερα το νέο αγόρι του Power of Love:

Γιώργος Κόρκας

Ηλικία: 31 ετών

Πόλη: Κόρινθος

Ιδιότητα: Ηνίοχος

Ζώδιο: Αιγόκερως

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόρινθο και έχει μία

μεγαλύτερη αδερφή. Σπούδασε Business Management and

Finance στο Λονδίνο και ασχολείται με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κόρινθο. Λατρεύει τα σπορ και ειδικά εκείνα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Θαλάσσιο σκι, wakeboard, surf, snowboard, κατάδυση, αναρρίχηση, bungee jumping και ιππασία βρίσκονται ανάμεσα στα χόμπι του!

Let’s talk about love: Σε μία σχέση βαριέται εύκολα και θεωρεί πως ο έρωτας δεν έχει διάρκεια! Στο φλερτ είναι αυθόρμητος και μπορεί να γίνει αρκετά ρομαντικός. Το χιούμορ είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που αναζητά σε μία κοπέλα. Μπορεί να ζηλέψει αλλά δε θα το δείξει. Ο γάμος και η οικογένεια δεν είναι στα άμεσα σχέδιά του. Είναι ελεύθερος εδώ και τρεις μήνες.

Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίζουν καθημερινά τη αγαπημένο τους αγόρι και κορίτσι στο http://poweroflove.tv αλλά και να στείλουν τα γράμματά τους στο poweroflove@skai.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.