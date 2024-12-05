Χάρι Στάιλς και Τζόναθαν Άντερσον σε μια συνεργασία γεμάτη χρώματα και μπαλόνια

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τρόπαιου Σχεδιαστής της Χρονιάς 2024 στη φετινή τελετή απονομής των Βρετανικών Βραβείων Μόδας, ο Τζόναθαν Άντερσον ένωσε τις δυνάμεις του με το brand Pleasing του Χάρι Στάιλς για μια συνεργασία γεμάτη μπαλόνια και χρώματα κάτω από το σήμα του JW Anderson.

«Πρόκειται για μια συνεργασία που ονειρευόμασταν εδώ και πολύ καιρό, από τη γέννηση του Pleasing» δήλωσε στο Vogue o Χάρι Λάμπερτ δημιουργικός διευθυντής του brand και εδώ και πολλά χρόνια στυλίστας του Χάρι Στάιλς. Σημειώνεται ότι ο Λάμπερτ έκανε πρακτική άσκηση στον Τζόναθαν Άντερσον κατά τα πρώτα χρόνια της εταιρείας του σχεδιαστή και έντυσε τον τραγουδιστή με μια ζακέτα JW Anderson με χρώμα, κατά τη διάρκεια πρόβας για την ερμηνεία του στο The Today Show, η οποία έγινε viral με το hashtag #HarryStylesCardigan το 2020.

Τώρα, οι Τζόναθαν Άντερσον και Χάρι Στάιλς συνεργάζονται για μία σειρά έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ.

Βασικές δημιουργίες της συλλογής είναι η ζακέτα "Bunch of Balloons" με πολύχρωμα μπαλόνια να ίπτανται πάνω από τον ώμο του πλεκτού με γιακά και το μακρυμάνικο "Balloon Star", το οποίο φιλοξενεί ένα σύμπλεγμα μπαλονιών σε σχήμα αστεριού στο κέντρο του κορμού, αλλά και ένα ημιδιαφανές πουκάμισο καλύπτεται με καλειδοσκοπικά μπαλόνια. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης μεταλλικά βερνίκια και αυτοκόλλητα νυχιών, όλα σχεδιασμένα για να θυμίζουν τη θρυλική ζακέτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

