Μετά τα χθεσινά «ραντεβού» με τις διασημότητες, οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks έχουν σήμερα ελεύθερη θεματολογία. Πόσο επιτυχημένα θα είναι τα concept που θα παρουσιάσουν;

Δείτε trailer:

Σε βρετανικό high tea επιλέγει να πάει η Έλλη, πόσο καλά προετοιμασμένο είναι το look της για τη συγκεκριμένη «γιορτινή» περίσταση;

Ο τρόπος που παρουσιάζει η Άννα το concept της κάνει την κριτική επιτροπή να αναρωτιέται αν το έχει σκεφτεί μόνη της…

Η πασαρέλα της Σοφίας καταλήγει σε country dance με την… Έλλη. Την ώρα που κρίνεται το look της λαμβάνει ένα «μήνυμα» από τη μαμά του Celebrity Crush της μέσω του Στέλιου Κουδουνάρη!!!

Η διαφωνία της Βανέσσας με την Σέβη για τις βαθμολογίες ανοίγει ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης….

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

