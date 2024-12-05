Λογαριασμός
Survivor: Μια μέρα με τους συγγενείς - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Survivor

Οι Τίγρεις κέρδισαν το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας που φέρνει απόψε στον Άγιο Δομίνικο έναν δικό τους άνθρωπο για να περάσουν μαζί μία ολόκληρη μέρα! Οι καλεσμένοι καταφτάνουν στο νησί, οι Survivors χάνονται στις αγκαλιές τους και μαζί εξερευνούν μία πλευρά του νησιού που δεν γνώριζαν.

Δείτε το τρέιλερ:

Απόψε όμως τους Survivors περιμένει το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας. Ο Νίνος φοράει ήδη το κολιέ της ασυλίας από τη χθεσινή νίκη του στο αγώνισμα. Ποιος άλλος θα εξασφαλίσει τη θέση του στο παιχνίδι;

survivor

survivor

Οι συζητήσεις στην παραλία για τις βραδινές υποψηφιότητες οργιάζουν και οι στρατηγικές αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Στο Συμβούλιο τρεις Survivors θα ψηφιστούν προκειμένου να αγωνιστούν για την παραμονή. Ποιοι θα χριστούν μονομάχοι και ποιος θα αποχωρήσει πριν την εβδομάδα του τελικού;

