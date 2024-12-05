Survivor: Μια μέρα με τους συγγενείς - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Οι Τίγρεις κέρδισαν το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας που φέρνει απόψε στον Άγιο Δομίνικο έναν δικό τους άνθρωπο για να περάσουν μαζί μία ολόκληρη μέρα! Οι καλεσμένοι καταφτάνουν στο νησί, οι Survivors χάνονται στις αγκαλιές τους και μαζί εξερευνούν μία πλευρά του νησιού που δεν γνώριζαν.

Δείτε το τρέιλερ:

Απόψε όμως τους Survivors περιμένει το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας. Ο Νίνος φοράει ήδη το κολιέ της ασυλίας από τη χθεσινή νίκη του στο αγώνισμα. Ποιος άλλος θα εξασφαλίσει τη θέση του στο παιχνίδι;

Οι συζητήσεις στην παραλία για τις βραδινές υποψηφιότητες οργιάζουν και οι στρατηγικές αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Στο Συμβούλιο τρεις Survivors θα ψηφιστούν προκειμένου να αγωνιστούν για την παραμονή. Ποιοι θα χριστούν μονομάχοι και ποιος θα αποχωρήσει πριν την εβδομάδα του τελικού;

