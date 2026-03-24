Μετά τη σειρά ντοκιμαντέρ «Polo» του 2024, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στον γνώριμο κόσμο του αθλήματος, αυτή τη φορά, μέσω της μυθοπλασίας. Το Netflix αναπτύσσει ένα δράμα με φόντο το λαμπερό σκηνικό του πόλο, στο οποίο οι Σάσεξ θα έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την πλατφόρμα. Το πρότζεκτ θα φέρει την υπογραφή της Archewell Productions σε συνεργασία με τη Fake Empire των Τζος Σουόρτς (Josh Schwartz) και Στέφανι Σάβατζ (Stephanie Savage).

Σε σενάριο της Φρανσίσκα Χ. Χου (Francisca X. Hu), η μέχρι στιγμής, άτιτλη σειρά θα είναι ένα κοινωνικό δράμα που θα διαδραματίζεται στο κοσμοπολίτικο Γουέλινγκτον στη Φλόριντα. Η πλοκή θα επικεντρώνεται στις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα σε δύο αντίπαλες ομάδες και τις οικογένειές τους. Η Χου αναλαμβάνει επίσης χρέη εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι, την επικεφαλής μυθοπλασίας της Archewell, Τρέισι Ράιερσον (Tracy Ryerson), καθώς και τους δημιουργούς της Fake Empire.

Αν και το αρχικό ντοκιμαντέρ ήταν ένα «έργο πάθους» για τον δούκα του Σάσεξ ο οποίος είναι δεινός παίκτης του πόλο, δεν κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο κοινό και ολοκληρώθηκε σε μία σεζόν.

Η νέα σειρά φιλοδοξεί να διευρύνει την οπτική γύρω από το λεγόμενο ελιτίστικο «άθλημα των βασιλιάδων», αναδεικνύοντας πτυχές πέρα από τους πλούσιους ιδιοκτήτες και τους αθλητές.

Το δράμα είναι ένα από τα λίγα πρότζεκτ που το ζευγάρι έχει υπό ανάπτυξη στο Netflix βάσει της αρχικής του συνεργασίας η οποία πλέον έχει μετατραπεί σε συμφωνία προτεραιότητας. Στα μελλοντικά του σχέδια περιλαμβάνονται επίσης η ταινία «The Wedding Date», σε σενάριο της Τρέισι Όλιβερ (Tracy Oliver) βασισμένο στο βιβλίο της Τζάσμιν Γκιλόρι (Jasmine Guillory) καθώς και η κινηματογραφική μεταφορά του «Meet Me at the Lake» της Κάρλεϊ Φόρτσουν (Carley Fortune). Πρόσφατα η πλατφόρμα αποσύρθηκε από το lifestyle brand της Μάρκλ, «As Ever», ενώ η σειρά «With Love, Meghan» δεν ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν.

«Η σχέση μας συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Deadline η επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, Μπέλα Μπατζάρια (Bela Bajaria), στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Next on Netflix».

«Έχουμε ταινίες υπό ανάπτυξη, καθώς και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Ετοιμάζουν διάφορα πρότζεκτ τόσο για την τηλεόραση όσο και για τον κινηματογράφο. Οι συνεργασίες έρχονται και παρέρχονται συνεχώς, υπάρχουν πολλές συμφωνίες που δεν ανανεώνουμε, απλώς αυτές δεν λαμβάνουν τόση δημοσιότητα για ευνόητους λόγους. Δεν κρύβεται κάποιο πικάντικο παρασκήνιο πίσω από αυτές», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

