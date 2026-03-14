Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ κατηγόρησαν τον συγγραφέα μιας νέας βασιλικής βιογραφίας για «παράλογες συνωμοσίες και μελοδραματισμούς».

Σε αποσπάσματα από το επερχόμενο βιβλίο του, που δημοσιεύθηκαν στους Times την Παρασκευή, ο Tom Bower ισχυρίζεται ότι η βασίλισσα Καμίλα είπε σε μια φίλη της ότι η Μέγκαν είχε κάνει «πλύση εγκεφάλου» στον πρίγκιπα Χάρι.

Γράφει επίσης ότι η Μέγκαν έγινε ένας «διχαστικός παράγοντας» και θεωρήθηκε από τον πρίγκιπα της Ουαλίας και την Κάθριν, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως «απειλή».

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν δήλωσε ότι ο Bower έχει «εδώ και καιρό ξεπεράσει τη γραμμή που χωρίζει την κριτική από την εμμονή».

Σε δήλωσή τους το Σάββατο ανέφεραν: «Πρόκειται για κάποιον που έχει δηλώσει δημόσια: "η μοναρχία στην πραγματικότητα εξαρτάται από την ολοκληρωτική εξάλειψη των Σάσεξ από τον τρόπο ζωής μας", μια γλώσσα που μιλάει από μόνη της. Έχει κάνει καριέρα κατασκευάζοντας ολοένα και πιο περίπλοκες θεωρίες για ανθρώπους που δεν γνωρίζει και δεν έχει συναντήσει ποτέ. Όσοι ενδιαφέρονται για τα γεγονότα θα κοιτάξουν αλλού· όσοι αναζητούν παράλογες συνωμοσίες και μελοδραματισμούς ξέρουν ακριβώς πού να τον βρουν».

Τα αποσπάσματα θίγουν θέματα όπως η σχέση του Χάρι και της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κάθριν, καθώς και τις επιχειρηματικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητές τους από τότε που παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και μετακόμισαν στις ΗΠΑ το 2020, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με το Netflix και το Spotify.

Ο Bower ισχυρίζεται στο βιβλίο του ότι οι εντάσεις μεταξύ των Σάσεξ και των Ουίλιαμ και Κάθριν είχαν κλιμακωθεί πριν από την αναχώρησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Ουίλιαμ και η Κάθριν ήταν «θορυβημένοι» από τη Μέγκαν και πίστευαν ότι εκείνη «θρηνούσε για τις ελάχιστες πιθανότητες του Χάρι να γίνει κάποια μέρα βασιλιάς, όπως ακριβώς μετάνιωνε για την πιθανότητα ότι η ίδια δεν θα γινόταν ποτέ βασίλισσα».

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο πρίγκιπας φοβάται ότι ο αδελφός του, ο μελλοντικός βασιλιάς, «θα μπορούσε να αφαιρέσει όλους τους τίτλους των Σάσεξ και ουσιαστικά να τον εξορίσει από τη Βρετανία».

Ένα τμήμα σχετικά με τους αγώνες Invictus Games του πρίγκιπα επικεντρώνεται στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης για τον Χάρι και τη Μέγκαν στο αθλητικό τουρνουά για βετεράνους στρατιωτικούς - αποκαλώντας τους «The Meghan Games» (Οι Αγώνες της Μέγκαν).

Ο Χάρι και η Μέγκαν απεικονίζονται στο εξώφυλλο του βιβλίου του Bower με τίτλο Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family (Προδοσία: Εξουσία, Δόλος και η Μάχη για το Μέλλον της Βασιλικής Οικογένειας).

Ο ίδιος είχε γράψει προηγουμένως το Revenge: Meghan, Harry, And the War Between the Windsors, το οποίο εκδόθηκε το 2022.

