«Wuthering Heights»: Ανάβει ξανά τη μανία για τις αδελφές Μπροντέ και γεμίζει το Γιορκσάιρ…

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη) προκάλεσε νέο κύμα «μανίας για τις αδερφές Μπροντέ» με θαυμαστές να επισκέπονται το χωριό του δυτικού Γιορκσάιρ όπου έζησαν και δημιούργησαν τα έργα τους οι διάσημες συγγραφείς, Σάρλοτ, Έμιλι και Αν.

Το Μουσείο Μπροντέ στο Χάουορθ (Brontë Parsonage Museum­), αποτελεί το επίκεντρο των θαυμαστών από όλο τον κόσμο και το προσωπικό του λέει ότι η αντίδραση στη νέα ταινία της Έμεραλντ Φένελ βασισμένη στο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι και με μουσική της Charlie XCX, είναι «εκπληκτική».

Οι Μπροντέ είναι η πιο διάσημη λογοτεχνική οικογένεια στον κόσμο και το Πρεσβυτέριο του Χάουορθ, ήταν το σπίτι τους από το 1820 έως το 1861. Η Εταιρεία Μπροντέ ιδρύθηκε το 1893 για να προωθήσει το ενδιαφέρον για την οικογένεια και τα έργα της. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει μια μόνιμη στέγη για αντικείμενα που ανήκαν στην οικογένεια Μπροντέ και το πρώτο Μουσείο αφιερωμένο στις συγγραφείς εγκανιάστηκε το 1895.

Η Κατοικία Εφημέριου στο Χάουορθ (όπου μεγάλωσαν οι Μπροντέ) αγοράστηκε από τον Σερ Τζέιμς Ρόμπερτς και δωρήθηκε στην Εταιρεία Μπροντέ το 1928, όταν άνοιξε ως Μουσείο Πρεσβυτέριο Μπροντέ. Η Εταιρεία Μπροντέ εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για το Μουσείο και τις συλλογές του μέχρι σήμερα.

Το μυθιστόρημα της Σάρλοτ, Τζέιν Έιρ (1847), τα Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμιλι (1847) και το Η ένοικος του Γουάιλντφελ Χολ (1848) της Αν γράφτηκαν σε αυτό το σπίτι πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, ωστόσο η δύναμή τους εξακολουθεί να συγκινεί τους αναγνώστες σήμερα.

Με τις συζητήσεις να φουντώνουν αυτή την εβδομάδα για μια νέα διεθνή τηλεοπτική μεταφορά του έργου της Σάρλοτ Μπροντέ, Τζέιν Έιρ, με πρωταγωνίστρια την Έιμι Λου Γουντ, η υπεύθυνη διαχείρισης των ψηφιακών μέσων του Μουσείου Μία Φερούλο, δήλωσε στo PA ότι υπάρχουν ελάχιστα σημάδια επιβράδυνσης της μανίας. «Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους να μιλάνε για την Έμιλι Μπροντέ και το "Ανεμοδαρμένα Ύψη". Τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν το βιβλίο για πρώτη φορά και ανακαλύπτουν τις Μπροντέ για πρώτη φορά» ανέφερε.

📢We're excited to announce next year's Brontë Society Conference:

‘Under an African summer’s sun’

Re-mapping the Brontës: Place, Race and Empire



⏰Deadline for submitting proposals is 31 December 2024.



👉Find out more: https://t.co/APVkHxQsev@BronteStudies pic.twitter.com/qI3wOVaS6h — Brontë Parsonage Museum (@BronteParsonage) July 2, 2024

Η Μία Φερούλο δίνει διαλέξεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο Μουσείο με θέμα τη «μανία για τις Μπροντέ», τα λογοτεχνικά προσκυνήματα στο σπίτι των αδελφών στο Χάουορθ, τα οποία ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα, ακόμη και όταν ο πατέρας των τριών αδελφών, ο σιδεσιμότατος Πάτρικ Μπροντέ, ο οποίος έζησε περισσότερο από τις συγγραφείς, εξακολουθούσε να ζεί στο κτίριο.

«Άνθρωποι ακόμη και από την μακρινή Αμερική έρχονταν στο Χάουορθ για να προσπαθήσουν να δουν το μέρος όπου η Σαρλότ Μπροντέ έγραψε το έργο της Τζέιν Έιρ και έζησε» τόνισε.

Η εισροή νέων επισκεπτών οφείλεται εν μέρει σε αυτό το μακροχρόνιο φαινόμενο των ανθρώπων που θέλουν να δουν πού δημιουργούνται λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα - και λίγοι συγγραφείς είναι τόσο συνδεδεμένοι σε ένα συγκεκριμένο μέρος όσο οι Μπροντέ με το Χάουορθ, ανέφερε.

«Οι άνθρωποι έρχονται στο σπίτι επειδή θέλουν να μάθουν για τη ζωή των Μπροντέ, αλλά, στην πραγματικότητα, οι βάλτοι γύρω τους είναι που τους κάνουν να νιώθουν σαν να μπαίνουν οι ίδιοι στα μυθιστορήματα» συμπλήρωσε.

Η ταινία ώθησε πολλούς ανθρώπους να αγοράσουν το βιβλίο και το τελευταίο διάστημα πουλήθηκαν πολλά περισσότερα αντίτυπα του «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο κατάστημα του Μουσείου. Ο ενθουσιασμός για τις αδερφές Μπροντέ και το έργο τους δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα μυθιστορήματά τους έχουν γεννήσει πολυάριθμες σειρές και ταινίες. Μόνο το Τζέιν Έιρ της Σάρλοτ Μπροντέ έχει διασκευαστεί για την οθόνη σχεδόν 2.000 φορές.

Ο Τζέικ Ντίνσντεϊλ, από το ξενοδοχείο Simonstone Hall, κοντά στο Μουσείο δήλωσε στο BBC ότι η Ρόμπι, o Ελόρντι και άλλα μέλη του καστ έμειναν εκεί για λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πέρυσι και ότι έχουν αυξηθεί από τότε οι κρατήσεις.

«Δεχόμαστε επισκέπτες από τον Καναδά, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ» είπε. Στην ιστοσελίδα της Κομητείας Βόρειου Γιορκσάιρ αναδεικνύονται οι τοποθεσίες, στις οποίες γυρίστηκε η ταινία και προσφέρεται διήμερο πρόγραμμα επισκέψεων στα μέρη από τα οποία πέρασαν οι ηθοποιοί.

Οι αναζητήσεις στο Google για τις τοποθεσίες των γυρισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 5.000% τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με την εταιρεία τεχνολογίας ταξιδιών Bókun, η κυκλοφορία της ταινίας έχει προκαλέσει τέραστια αύξηση του ενδιαφέροντος όχι μόνο για τα τοπία που ενέπνευσαν την ιστορία, αλλά και για τις καθηλωτικές εμπειρίες σε όλη την περιοχή.

