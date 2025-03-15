Αθηνά Οικονομάκου: Τα γενέθλια του γιου της Μάξιμου και το GI Joe πάρτι του

Mια σημαντική μέρα για την Αθηνά Οικονομάκου αλλά και τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Το αγοράκι τους, ο Μάξιμος σήμερα έγινε 7 ετών και καθώς έτυχε να είναι και Παρασκευή το απόγευμα διοργάνωσαν σούπερ πάρτι!

«Χαρά μου, ζωή μου, αντράκο μου, Μαξιμάκο μου

7 χρόνια από τη μέρα που η ζωή μου άλλαξε για πάντα..

7 χρόνια από τη στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου και ένιωσα αγάπη όπως ποτέ ξανά. Κάθε μέρα μαζί σου είναι ένα δώρο, μια περιπέτεια, μια υπενθύμιση του πόσο ευλογημένη είμαι που είμαι η μαμά σου Χρόνια πολλά πλάσμα μου υπέροχο! Είσαι το φως που γεμίζει τις μέρες μου και η αγάπη που δεν χωράει σε λέξεις. Σε λατρεύω!!» έγραψε από το πρωί η Αθηνά ποστάροντας μια σειρά από φωτογραφίες τους από τη γέννησή του ως και σήμερα.

Ενώ ποστ για τα γενέθλια του γιου του έκανε φυσικά και ο Φίλιππος Μιχόπουλος.

Και το απόγευμα GI Joe Party σε παιδότοπο με τα παιδιά των στενών φίλων της Αθηνάς εκεί, αλλά και νονούς και κολλητούς να δίνουν το παρόν για να ευχηθούν στον Μάξιμο το Happy Birthday!

