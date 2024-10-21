Βίκυ Κάβουρα: Matchy matchy με την κόρη της στα Καλάβρυτα

Κολλητές προβλέπουμε οτι θα γίνουν η Βίκυ Κάβουρα και η 4,5 μηνών κόρη της που είναι παντού μαζί της. Η ηθοποιός έχει πάθει- όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό- έρωτα με τη μικρή της και σπάνια την αποχωρίζεται.

Μαμά πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστον για αυτόν τον πρώτο χρόνο της μικρής με συνειδητή της απόφαση και βλέπουμε... Και αυτό το Σαββατοκύριακο μαμά και κόρη πήραν τα βουνά. Για την ακρίβεια βρέθηκαν στα πανέμορφα Καλάβρυτα απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα και τη φύση με matchy matchy look.

Διαβάστε ακόμα : Μαρία Σολωμού: Έξαλλη με το ποσό που της ζήτησαν να πληρώσει για μια ομελέτα στο Κολωνάκι

Εντυπωσιακά τζιν μπουφάν ζωγραφισμένα στο χέρι και ειδικά φτιαγμένα για τις δυο τους με την Άριελ τη γοργόνα στην πλάτη. Μια τάση εξατομικευμένης δημιουργίας που τα τελευταία χρόνια κερδίζιε όλο και περισσότερο έδαφος κάνοντας κάθε ρούχο μοναδικό και απόλυτα ταιριαστό με τον άνθρωπο που θα το φορέσει. Και η Βίκυ έχει μια τεράστια αδυναμία στο υγρό στοιχείο. Το έχει δείξει και ονομάζοντας την εταιρεία της i-crab και με τη λατρεία που έχει στο καλοκαίρι και τη θάλασσα.

Τι θα διάλεγε λοιπόν για εκείνη και την κόρη της από την παραμυθένια γοργόνα που βρίσκει την αγάπη...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.