Το ζεϊμπέκικο που έκανε την Άννα Βίσση να χάσει τα λόγια της

Κι όμως η Άννα Βίσση ξαφνιάστηκε τόσο από το συγκεκριμένο ζεϊμπέικο που χόρεψε θαυμαστής της που έχασε τα λόγια από την πολύ μεγάλη επιτυχία της "Τρένο" που έχει τραγουδήσει χιλιάδες φορές από τότε που κυκλοφόρησε ως σήμερα αφού δεν λείπει ποτέ από την Playlist των εμφανίσεών της.

Είναι ένα από τα πιο κλασικά της κομμάτια, τα απόλυτα διαχροχνικά που όποτες κι αν το ακούσει κανείς έναν χορό θα τον ρίξει αν το λέει η ψυχούλα του. Και του συγκεκριμένου κυρίου σίγουρα το λέει η ψυχή του.

Το στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από χθες και έχει γίνει viral δεν είναι σίγουρα τωρινό. Αφού οι συναυλίες της Άννας τελείωσαν και αυτό είναι σίγουρα από συναυλία και μάλλον από αυτήν στο Παττίχειο στην Κύπρο, αν καταλαβαίνουμε καλά από τον χώρο.

Η Άννα ερμηνεύει το "Τρένο" όταν ένας κύριος έρχεται στο τσακίρ κέφι και σηκώνεται να χορέψει... Και το ζει απόλυτα. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε γιατί η Άννα το... χασε...

