Βασιλική Μουντή: Όλα όσα αποκάλυψε μετά την αποχώρησή της από το Survivor

Η Βασιλική Μουντή, μετά την αποχώρησή της από το Survivor, μίλησε για την εμπειρία της στο παιχνίδι και απάντησε στο SKAI.gr για τις σχέσεις της με τους συμπαίκτες της, αλλά και για τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί μέσα στο παιχνίδι.

Η πρώην παίκτρια αναφέρθηκε αρχικά στα συναισθήματά της μετά την αποχώρησή της, ενώ στη συνέχεια ρωτήθηκε αν θεωρεί πως το τελευταίο διάστημα είχε μια αγωνιστική πτώση. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση της με τον Δημήτρης και κλήθηκε να σχολιάσει όλα όσα ανέφερε δημόσια η Κέλλυ σχετικά με τη μεταξύ τους κατάσταση.

Πώς είναι οι σχέσεις της σήμερα με τον Σπύρο Μαρτίκα;

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

