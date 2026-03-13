Στο πανέμορφο Πήλιο βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Βλέπουμε τους ρεπόρτερ και τους οπερατέρ της εκπομπής... σε μια ασυνήθιστη αποστολή, γνωρίζουμε λίγο καλύτερα τον σπουδαίο καλλιτέχνη Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και ακούμε τη συγκινητική ιστορία ενός πατέρα που έχασε τον γιο του σε ένα τραγικό δυστύχημα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στις 14 Οκτωβρίου του 2004, δύο αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας συντρίβονται στην κορυφή Σχιτζουράβλι του Πηλίου, όπου χάνουν τη ζωή τους τέσσερις ιπτάμενοι. Ο πατέρας του Γιώργου Αντωνόπουλου, ενός εκ των θυμάτων από τον Βόλο, μιλά στην κάμερα της εκπομπής, στην πλατεία που είναι αφιερωμένη στον γιο του.

Γέννημα θρέμμα Βολιώτης, γεννήθηκε το 1956 στη Νέα Ιωνία. Το Πήλιο, όμως, ήταν το ησυχαστήριο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Ίσως γιατί το κουβαλούσε πάντα μέσα του - την ηρεμία του βουνού και την ελευθερία της θάλασσας. Σήμερα, περπατώντας στο Φτελιό Μαγνησίας, ακούς μια γνώριμη μελωδία, σαν να ψιθυρίζει ακόμη ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ότι τα πιο όμορφα τραγούδια… γεννιούνται πάντα από τους τόπους που αγαπήσαμε.

Οι δημοσιογράφοι και οι οπερατέρ της εκπομπής, έγιναν «αγρότες για μια μέρα» στην Πορταριά Πηλίου. Η ομάδα βίωσε την απόλυτη εμπειρία του αγροτουρισμού, συμμετέχοντας σε όλες τις εργασίες: από το μάζεμα των αβγών και το τσάπισμα, μέχρι το τάισμα και τον… καθαρισμό των ζώων. Μετά από ένα σκληρό challenge στη φύση... μαθαίνουμε ποια ομάδα επικράτησε.

