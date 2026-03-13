Ο Νίκος Κοκλώνης και η Lila έρχονται «Στην Αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 22.45, στον ΣΚΑΪ με όρεξη για χορό, τραγούδι και πειράγματα!

Δείτε trailer:

Ο παρουσιαστής, παραγωγός και τραγουδιστής έκανε restart στη Νέα Υόρκη και συναντά τον Φάνη Λαμπρόπουλο για να του λύσει όλες τις απορίες! Πόσο Ai χρησιμοποιεί στις φωτογραφίες του; Γιατί άργησε να επιστρέψει το φιλανθρωπικό, τηλεοπτικό σόου που παρουσιάζει; Πώς απαντάει σε όσους το χαρακτηρίζουν «trash»; Έχει beef με κάποιο πρόσωπο της showbiz; Οι ερωτήσεις του Φάνη είναι πολλές και τις απαντάει όλες! Όσα έχει κρατήσει από τη γνωριμία του με την Πάμελα Άντερσον και την Κέιτλιν Τζένερ. H ατάκα γεμάτη νόημα: «οι οικογένειες όταν τσακώνονται, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιούνται»… Το challenge που έχει ετοιμάσει ο Φάνης τού βάζει δύσκολα! Αν έφτιαχνε το δικό του κανάλι, ποιους παρουσιαστές θα επέλεγε και ποιους θα άφηνε εκτός;

Η είσοδος της Lila στο πλατό είναι σαρωτική! Πριν αποκτήσει τη δική της δισκογραφία ήταν δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση! Σε ποιες τάξεις έχει διδάξει; Πώς αντιδρά στα hate comments και σε ποιους άλλους ερμηνευτές έχει γράψει τραγούδια; Πώς έχει καταφέρει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη σχέση της; Μετά τη συνέντευξή τους, ο Φάνης την προκαλεί σε ένα ξεχωριστό χορευτικό challenge!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

#StinAgkaliaTouFani

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.