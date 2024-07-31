Η Αθηνά Οικονομάκου εύχεται στον Bruno της: Χρόνια πολλά αγάπη μου!

H χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Αθηνά Οικονομάκου αφού ο νέος έρωτας στη ζωή της, ο εντυπωσιακός Ιταλοαργεντινός πρώην μπασκετμπολίστας Bruno Cerella είχε τα γενέθλιά του και έγινε 38 ετών.

Και οι εορτασμοί ξεκίνησαν από την αλλαγή της μέρας με ένα σούπερ πάρτι σε μεγάλο club στην Ίμπιζα, όπου βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες και με την δική του παρέα που ταξίδεψε επίσης στο κοσμοπολίτικο νησί για να είναι μαζί τους στα γενέθλιά του.

