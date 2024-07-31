Αλέξανδρος Τσουβέλας: Το σχόλιο μίσους που τον έκανε να κινηθεί νομικά

Με μια ανάρτηση στο Facebook του ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους και όχι μόνο πως κινεί δικαστικές διαδικασίες για ένα πολύ άσχημο σχόλιο μίσους που δέχτηκε και εξηγούσε και γιατί:

«Ο μόνος λόγος που μια στο τόσο ασχολούμαι με κάποιον δικαστικά και με ένταση που με προτρέπει σε θάνατο (είναι πάρα πολλοί) δεν είμαι εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Είναι για κάποιον άνθρωπο που μπορεί ένα τέτοιο σχόλιο να του αλλάξει τη ζωή, να τον οδηγήσει σε άσχημες σκέψεις κτλ. Δεν θα το κάνω για μένα για άλλη μια φορά. Εκ της διευθύνσεως. Τα λέμε, ένστολε Μάκη».

Σήμερα ο αγαπημένος stand up comedian μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή Summer’s Cool για αυτό το θέμα και εξήγησε γιατί κινήθηκε νομικά:

«Γενικά δεχόμαστε άσχημα σχόλια, οκ… αλλά δεχόμαστε και σχόλια που σε προτρέπουν σε πολύ άσχημα πράγματα, όπως «πήδα από το μπαλκόνι να ησυχάσουμε». Αυτό ήταν το τελευταίο σχόλιο για το οποίο αποφάσισα να κινηθώ νομικά. Με το πρόσχημα ότι είμαστε διάσημα πρόσωπα και πρέπει να τα ανεχόμαστε» είπε και συνέχισε:

«Εγώ δεν το ανέχομαι και μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου αλλά ένα παιδί εκεί έξω ίσως να μη μπορεί να το διαχειριστεί. Είπα στους δικούς μου: ένας κάθε φορά θα την πληρώνει.

Απαντάω συνέχεια και τσακώνομαι με όλο τον κόσμο. Μου λένε κάποιοι: μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν πάντα προς την αρνητική κατεύθυνση; Από πού κι ως πού να δίνω εγώ περιθώριο και συγχώρεση; Κάπου είναι και βαρετό συνέχεια»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.