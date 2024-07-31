Λογαριασμός
Μελέτης Ηλίας: Στη Bruges με την κόρη του σε καροτσάκι και με πατερίτσες

Δεν το βάζουν όμως κάτω

Μελέτης Ηλίας: Στη Bruges με την κόρη του σε καροτσάκι και με πατερίτσες

Αυτό το καλοκαίρι είναι λίγο διαφορετικό για τη οικογένεια του Μελέτη Ηλία και της Θέμιδας Βουτσινά.

Το ζευγάρι συνηθίζει στα κενά από τα γυρίσματα που έχει ο γνωστός ηθοποιός να ξεκλέβει χρόνο για να κάνει μαζί με τα παιδιά του ταξίδια στο εξωτερικό. Είναι μια συνήθεια που όλη η οικογένεια αγαπά και ήδη έχουν επισκεφθεί οικογενειακώς ουκ ολίγες χώρες.

Και οι δύο θεωρούν και κατά τη γνώμη μας δικαίως, πως τα ταξίδια ανοίγουν ορίζοντες και έτσι που τους χάνεις, που τους βρίσκεις όλο κάπου κανονίζουν να πάνε.

