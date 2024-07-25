Βάνα Μπάρμπα: Η στήριξη στη Δέσποινα Βανδή και η ανακοίνωση

Με ένα βίντεο στο προσωπικό της Instagram η Βάνα Μπάρμπα θέλησε να ευχηθεί καλό καλοκαίρι στον κόσμο και να πει και κάποια πράγματα.

«Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο. Όπου και να πάτε να περάσετε όμορφα, να χαρείτε γιατί αυτό που μας λείπει είναι η χαρά. Θα ήθελα να σας πω ότι ετοιμάζω μια πολύ όμορφη εκπομπή, ελπίζω να σας αρέσει, θα ανεβαίνει και στο YouTube για να έχουμε μια άμεση επαφή. Από 25 Αυγούστου αρχίζουμε τα γυρίσματα» είπε στην αρχή η Βάνα Μπάρμπα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη πρόσφατη πολυσυζητημένη κίνηση της Δέσποινας Βανδή να αρνηθεί να βγει να τραγουδήσει με ένα τεράστιο πανό με τον Κεμάλ Ατατούρκ πίσω της:

«Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο μπράβο στην Ελληνίδα τραγουδίστρια και φίλη μου – την ξέρω χρόνια – την Δέσποινα Βανδή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε γιατί οι καλλιτέχνες έχουν και πολιτική άποψη με τις επιλογές τους και μπράβο. Καμιά φορά οι πολιτικοί δεν τολμούν, οι καλλιτέχνες όμως τολμούν»

