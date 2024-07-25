Ο σεναριογράφος των Simpsons, Αλ Τζιν, απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι η δημοφιλής σειρά κινουμένων σχεδίων «προέβλεψε» ότι η Κάμαλα Χάρις θα είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο νυν πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεδρική κούρσα του 2024 εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να αποσυρθεί λόγω ανησυχιών για την υγεία και την ηλικία του και δήλωσε ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητα για την προεδρία της αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις.

Πολλοί θαυμαστές της σειράς ανέφεραν ότι οι Simpsons προέβλεψαν την πιθανή προεδρική υποψηφιότητα της Χάρις. Το επεισόδιο της 11ης σεζόν της σειράς The Simpsons με τίτλο «Bart to the Future» που παρουσιάζει τη Λίζα να γίνεται πρόεδρος, έγινε viral το 2021 όταν η Χάρις ορκίστηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι θαυμαστές εντόπισαν σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα στο ντύσιμο της πολιτικού και στο ντύσιμο της Λίζας στο επεισόδιο, στο οποίο φορούσε μαργαριταρένια σκουλαρίκια και κολιέ και ένα μωβ σακάκι.

Τώρα, ο σεναριογράφος των Simpsons, Αλ Τζιν απάντησε στην είδηση της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις για την προεδρία. Σε ανάρτησή του στο X/Twitter, ο Τζιν δημοσίευσε δίπλα-δίπλα μία φωτογραφία της Λίζα και μία της Χάρις με την ίδια στολή. «Η "πρόβλεψη" των Simpsons στην οποία είμαι περήφανος που συμμετέχω» έγραψε ο Τζιν στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Στο επεισόδιο η Λίζα αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου μετά από μια υποτιθέμενη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκαλεί τεράστιο έλλειμμα στη χώρα.

Η σειρά κινουμένων σχεδίων φαίνεται να έχει «προβλέψει» σημαντικά πολιτικά γεγονότα, όπως η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και οι ταραχές το 2021 στο Καπιτώλιο.

Ο Αλ Τζιν ήταν εκτελεστικός παραγωγός της σειράς The Simpsons μαζί με τον Μάικ Ράις καθ' όλη τη διάρκεια της τρίτης και τέταρτης σεζόν και έγινε ο μοναδικός εκτελεστικός παραγωγός από το 2001 (13ο κύκλο) και στη συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.